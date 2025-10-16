Milei agradeció a Trump y advirtió: “Si volvemos al populismo, perdemos apoyo de EE.UU.”

Eric Olivera
Milei agradeció a Trump y advirtió: "Si volvemos al populismo, perdemos apoyo de EE.UU."

En el marco de su visita a la Casa Blanca, el presidente argentino Javier Milei se reunió con el exmandatario Donald Trump y agradeció el respaldo de Estados Unidos a sus reformas. Durante una declaración en redes sociales, alertó que el apoyo de la nación norteamericana dependerá de evitar un regreso al “populismo” en Argentina.

El mensaje claro de Milei sobre el apoyo estadounidense

Milei expresó: “Muchas gracias Presidente Trump por recibirme en la Casa Blanca”, enfatizando su intención de colocar a Argentina como un “aliado estratégico” de EE.UU. En su mensaje, aludió a su lema de campaña “Hacer Argentina Grande Otra Vez (MAGA)”, inspirado en la frase del ex presidente.

Alerta amarilla por tormentas: ¿qué provincias se verán afectadas este jueves?
Mirá también:

Alerta amarilla por tormentas: ¿qué provincias se verán afectadas este jueves?

El mandatario argentino subrayó que el apoyo de Estados Unidos es “de vital importancia para la continuidad del largo camino de reformas” que su gobierno ha iniciado. Advirtió que el futuro de la relación bilateral está directamente vinculado al rumbo político del país e hizo una clara advertencia: “si el país se aleja de la senda de las ideas de la libertad para volver al populismo, Estados Unidos dejará de apoyar a nuestro país”.

Expectativas y confianza ante los desafíos económicos

En un tono optimista, Milei manifestó su confianza en que los argentinos no volverán al pasado y citó la esperanza de que su gestión logre erradicar problemas como la inflación y la pobreza. “Confío en que esta vez el esfuerzo va a valer la pena”, afirmó, indicando su deseo de hacer de Argentina una potencia mundial.

El mandatario cerró su intervención con su habitual expresión de fervor: “¡Viva la libertad, carajo!”, expresando su compromiso hacia los principios que guían su administración y su relación con Estados Unidos.

Día de la Madre 2025: los bancos lanzan descuentos y reintegros especiales
Mirá también:

Día de la Madre 2025: los bancos lanzan descuentos y reintegros especiales
Compartir este artículo
bna banco nacion descuentos
¡Ahorrá en grande esta semana! Descuentos con bancos y billeteras virtuales durante octubre
Sociedad
Moises Roitman
Tiene 100 años, sigue trabajando y acaba de renovar su licencia de conducir en Mendoza
Sociedad
Volcan experimento aula
Otra vez explotó un experimento en una escuela: Hay varios heridos
Nacionales
dia agradavle
El sol gana protagonismo: se mantiene el buen clima en la Provincia de Buenos Aires
Provincia
kicillof en juarez
Kicillof apuntó contra Milei por frenar obras en la Provincia de Buenos Aires
Provincia
heladitos secos 1 1.jpg 1696036552
La ANMAT prohibió la golosina “copito de nieve” por ser peligrosa para la salud
Nacionales
mujer estafadora mdt
Extraditaron a ciudadana boliviana con pedido de captura por estafas en Mar del Tuyú
La Costa Provincia

Más leídas