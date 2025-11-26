Miércoles con calor agobiante: ¿cómo sigue la semana?

Francisco Díaz

El año 2025 avanza hacia su tramo final y, con 35 días por delante, la provincia de Buenos Aires sigue bajo una masa de aire cálido que mantiene temperaturas elevadas y condiciones de tiempo estable en gran parte del territorio, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Miércoles: calor firme y cielo variable

La jornada de este miércoles se presenta con cielo algo nublado durante la madrugada y la mañana, pasando a parcialmente nublado por la tarde y noche.
Las temperaturas previstas para buena parte del territorio bonaerense se ubican entre 19°C y 31°C, consolidando un escenario de calor persistente.

¡Cuenta DNI lanza descuentos especiales para las fiestas y el verano!
Mirá también:

¡Cuenta DNI lanza descuentos especiales para las fiestas y el verano!

Jueves: el día más caluroso de la semana

El jueves se mantendrán las buenas condiciones, con cielo parcialmente nublado durante el día y mayormente nublado por la noche.
Las marcas térmicas treparán entre 21°C y 32°C, posicionando al jueves como la jornada más calurosa de la semana en la provincia.

Viernes: leve descenso térmico

Para el viernes el SMN anticipa un leve alivio, aunque el ambiente seguirá cálido.
Se espera cielo mayormente nublado en las primeras horas y parcialmente nublado hacia la tarde, con temperaturas que oscilarán entre 21°C y 27°C.

Sábado: regreso de las lluvias

El fin de semana marcará un cambio de tendencia.
El sábado reaparecerían las precipitaciones en gran parte de la provincia:

  • Lluvias aisladas durante la madrugada y mañana.
  • Tormentas aisladas por la tarde y noche.
    Las temperaturas descenderán, ubicándose entre 17°C y 21°C.

Panorama general

La provincia de Buenos Aires atraviesa una semana donde predomina el calor agobiante, con marcas elevadas y ausencia de lluvias hasta la llegada del fin de semana. El SMN prevé que el alivio térmico llegue recién con el avance del sistema de inestabilidad previsto para el sábado.

Kreplak advierte sobre repunte de casos de sarampión y critica al Gobierno de Milei
Mirá también:

Kreplak advierte sobre repunte de casos de sarampión y critica al Gobierno de Milei
ETIQUETAS
Compartir este artículo
Micro ruta 2
Grave accidente en Ruta 2: volcó un micro con 50 pasajeros
Provincia
dolores tornado argentina
Se cumple un nuevo aniversario del trágico tornado que azotó Dolores
Dolores Provincia
agua canilla
El veneno invisible: El 70% del agua subterránea en la Provincia de Buenos Aires supera los límites de arsénico
Provincia
premios quiniela como pagan
Un afortunado ganó $152 millones en el Telekino, pero el fisco le saca más de $42 millones
Sociedad
Cuenta dni promociones navidad
¡Cuenta DNI lanza descuentos especiales para las fiestas y el verano!
Provincia
MICRO
AHORA: Volcó un micro en Ruta 2 y hay varios pasajeros heridos
Mar Chiquita
seguro fondo subsidio prestacion desempleo anses
ANSES cierra los pagos de noviembre: ¿Cómo acceder a la Prestación por Desempleo?
Anses

Más leídas