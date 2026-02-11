Miércoles caluroso en la Provincia de Buenos Aires: ¿llegan las lluvias?

Francisco Díaz
fresco agradable

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa jornadas con temperaturas agradables y algunos cambios en las condiciones del tiempo en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, especialmente entre miércoles y viernes.

Miércoles con calor y posibles chaparrones

Este miércoles se espera una jornada calurosa en territorio bonaerense, con temperaturas que oscilarán entre los 23 y 31 grados, dependiendo de la región.

Incertidumbre en el inicio de clases 2026: ¿Arrancan o hay paro en la Provincia de Buenos Aires?
Mirá también:

Incertidumbre en el inicio de clases 2026: ¿Arrancan o hay paro en la Provincia de Buenos Aires?

El viento soplará del sector sur y hacia la noche podrían registrarse chaparrones aislados, por lo que se recomienda estar atentos, sobre todo en localidades del centro y norte provincial.

Jueves parcialmente nublado

Para el jueves, el cielo se presentará parcialmente nublado, con marcas térmicas que irán de los 21 a los 28 grados.

El viento rotará al este, lo que podría generar una leve disminución de la sensación térmica en zonas costeras y del este bonaerense.

Viernes con nubosidad variable

El viernes continuará el cielo parcialmente nublado en la provincia, con temperaturas que se ubicarán entre los 19 y 27 grados.

El viento del este seguirá predominando y no se descartan variaciones locales en la nubosidad.

Crece el movimiento Therian y ya anuncian encuentros en la costa atlántica bonaerense
Mirá también:

Crece el movimiento Therian y ya anuncian encuentros en la costa atlántica bonaerense
ETIQUETAS
Compartir este artículo
carnaval pba 2026
Se viene el finde XL: Dónde celebrar los carnavales 2026 en la Provincia de Buenos Aires
Provincia
sin clases provincia de buenos aires
Incertidumbre en el inicio de clases 2026: ¿Arrancan o hay paro en la Provincia de Buenos Aires?
Provincia
gallos1
Preocupación y malestar en Ayacucho por gallos que no dejan dormir
Ayacucho
Martes caluroso y agobiante: ¿se vienen las lluvias?
Provincia
oracion bastian
Volvieron a operar a Bastián y piden donantes de sangre
Provincia
musico bandoneon himno malvinas
Un músico bonaerense tocó el Himno Nacional en las Islas Malvinas y emocionó al país
Nacionales Provincia
Therians pba provincia
Crece el movimiento Therian y ya anuncian encuentros en la costa atlántica bonaerense
Provincia

Más leídas