Mi PAMI: la app que simplifica los trámites de jubilados y pensionados

En los últimos años, la digitalización de servicios públicos en Argentina se ha convertido en una herramienta clave para facilitar la vida de los ciudadanos. Cada vez más personas mayores y sus familiares encuentran en la tecnología una forma práctica y segura de realizar gestiones sin necesidad de trasladarse. En este contexto, Mi PAMI surge como una alternativa gratuita que permite hacer trámites del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados desde el celular.

Qué es Mi PAMI y para qué sirve

Mi PAMI es una aplicación móvil oficial desarrollada por el organismo, pensada para que jubilados, pensionados y familiares puedan acceder a gestiones médicas y administrativas de manera virtual. El objetivo principal es reducir la necesidad de acudir presencialmente a una oficina, algo que puede ser complicado para muchas personas mayores.

A través de esta herramienta digital, cada afiliado puede ingresar con su usuario y acceder a información sobre prestaciones, turnos, autorizaciones y cobertura médica, todo en un mismo lugar.

Qué trámites se pueden hacer con Mi PAMI

La app ofrece una amplia gama de servicios diseñados para cubrir las necesidades más comunes de los afiliados. Entre las gestiones disponibles se destacan:

Consultar prestaciones médicas y sociales activas.

Solicitar autorizaciones para estudios, tratamientos o prácticas médicas.

para estudios, tratamientos o prácticas médicas. Pedir turnos en hospitales y centros de salud que forman parte de la red PAMI.

en hospitales y centros de salud que forman parte de la red PAMI. Descargar certificados necesarios para otros trámites.

necesarios para otros trámites. Consultar información sobre medicamentos, disponibilidad y profesionales cercanos.

Con estas funciones, el uso de Mi PAMI permite evitar largas filas y esperas en las sedes del organismo, haciendo que los trámites se resuelvan con mayor rapidez.

Cómo descargar Mi PAMI y empezar a usarla

La aplicación Mi PAMI está disponible de forma gratuita tanto para celulares Android como iPhone.

Para comenzar a utilizarla, solo tenés que seguir estos pasos:

Descargar la app desde Google Play (para Android) o App Store (para iPhone).

(para Android) o (para iPhone). Registrarte con tus datos personales y validar la identidad del afiliado.

y validar la identidad del afiliado. Una vez completado el registro, acceder a todos los servicios disponibles desde el menú principal.

El diseño de Mi PAMI es simple e intuitivo, especialmente pensado para personas mayores, con letras grandes y navegación clara. Además, facilita que los familiares puedan ayudar a los afiliados en caso de que no estén familiarizados con el uso del celular.

Una herramienta que impulsa la inclusión digital

La implementación de Mi PAMI representa un paso importante hacia la inclusión digital de los adultos mayores en Argentina. Gracias a esta aplicación, los afiliados pueden resolver gestiones médicas y administrativas desde la comodidad de su hogar, lo que se traduce en más autonomía y menos tiempo de espera.

De esta manera, la tecnología se convierte en una aliada clave para que jubilados y pensionados accedan a los servicios del PAMI de forma ágil, segura y accesible.