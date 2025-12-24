¿Mesa adentro o mesa afuera? Nochebuena calurosa e inestable en la Provincia de Buenos Aires

La tradicional pregunta de cada 24 de diciembre vuelve a instalarse en los hogares bonaerenses: ¿se arma la mesa adentro o se disfruta al aire libre?

Este miércoles 24 de diciembre de 2025, el clima será un factor clave a la hora de organizar la cena de Nochebuena en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires.

Según las previsiones meteorológicas, la jornada se presentará con ambiente caluroso y húmedo, típico del verano, con temperaturas elevadas durante la tarde y una noche que mantendría valores templados. Este escenario favorece, en principio, las celebraciones en patios, galerías y espacios abiertos.

Sin embargo, el pronóstico también advierte sobre la posibilidad de inestabilidad hacia la tarde-noche, con nubosidad en aumento y chances de lluvias o tormentas aisladas en algunas zonas del territorio bonaerense. Si bien no se trataría de un evento generalizado, la recomendación es no descartar un “plan B” bajo techo.

Recomendaciones para la Nochebuena

Optar por mesas exteriores , pero con acceso rápido a un espacio cubierto .

, pero con . Evitar instalaciones eléctricas expuestas si se arma la celebración afuera.

Mantener los alimentos refrigerados el mayor tiempo posible debido al calor.

De esta manera, la Nochebuena en la provincia de Buenos Aires se perfila como una celebración que podrá disfrutarse al aire libre, aunque con la prudencia necesaria ante posibles cambios en el tiempo.

Una vez más, el clima tendrá la última palabra en una noche cargada de encuentros, brindis y tradiciones

¿Cómo estará el clima en Navidad?

La Navidad traerá un leve alivio en lo que respecta a las temperaturas. Durante la madrugada y la mañana de este jueves 25 de diciembre, se prevé el ingreso de tormentas aisladas acompañadas por ráfagas de viento del sudeste que podrían alcanzar los 60 km/h, lo que se traducirá en una mañana fresca en gran parte de la provincia.

Las temperaturas del 25 de diciembre se ubicarán entre los 19 y 29 grados, ofreciendo un respiro térmico tras el calor de Nochebuena.

El calor vuelve con fuerza

El alivio será breve. Para este viernes, la temperatura máxima volverá a escalar hasta los 33 grados, dando inicio a un fin de semana caluroso y pesado, con alto nivel de humedad y condiciones típicas del verano bonaerense.