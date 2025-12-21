Mercado Pago lanzó préstamos de hasta $10.000.000 a tasa 0% para comercios y emprendedores: cómo acceder

Acceder a capital de trabajo en forma rápida se volvió una necesidad recurrente para quienes desarrollan actividades comerciales en un contexto económico desafiante. Frente a las limitaciones del crédito bancario tradicional, las plataformas digitales avanzan con propuestas que buscan cubrir urgencias financieras sin procesos extensos ni costos adicionales.

Mercado Pago amplió su oferta de préstamos para pequeños negocios

Mercado Pago incorporó una nueva línea de financiamiento de hasta $10.000.000 a tasa 0%, destinada a usuarios que operan dentro de su ecosistema. La iniciativa forma parte del programa Dinero Plus, orientado a facilitar el acceso a liquidez inmediata para comercios, emprendedores y prestadores de servicios.

El objetivo principal es financiar necesidades de corto plazo sin recurrir a créditos bancarios tradicionales, con una operatoria completamente digital y fondos disponibles en el día.

Para qué se pueden usar los préstamos a tasa 0%

Los créditos están pensados para cubrir distintos gastos vinculados a la actividad comercial. Entre los usos más habituales se encuentran:

compra de mercadería e insumos

inversión en herramientas o equipamiento

pago a proveedores y servicios operativos

mejoras en infraestructura

financiamiento de acciones comerciales y promociones

La ausencia de intereses permite que el monto devuelto sea igual al capital recibido, siempre que se respeten los plazos acordados.

Acreditación inmediata y plazos cortos de devolución

Una de las características centrales de esta línea es la acreditación inmediata del dinero en la cuenta digital del usuario una vez aprobado el préstamo. Esto permite sostener el flujo de caja sin interrupciones y responder rápidamente a necesidades operativas.

Los plazos de devolución disponibles son:

7 días

14 días

21 días

28 días

Este esquema está diseñado para acompañar el ciclo de ventas de corto plazo de pequeños comercios y emprendimientos.

Cómo funciona el sistema de evaluación

El acceso al financiamiento no es automático para todos los usuarios. Mercado Pago realiza una evaluación previa basada en la información disponible dentro de la plataforma. Los principales criterios considerados son:

nivel de ventas , con un mínimo de $50.000 mensuales durante al menos dos meses consecutivos

, con un mínimo de $50.000 mensuales durante al menos dos meses consecutivos historial de cumplimiento de créditos anteriores, en caso de haberlos solicitado

de créditos anteriores, en caso de haberlos solicitado reputación comercial, especialmente para vendedores de Mercado Libre

En función de estos parámetros, la plataforma define quiénes reciben la oferta, junto con los montos y plazos habilitados.

Paso a paso para solicitar el crédito desde la app

La gestión del préstamo se realiza de manera íntegra desde la aplicación móvil, sin trámites presenciales ni presentación de documentación adicional. El procedimiento es simple:

ingresar a la app de Mercado Pago

acceder a la sección Créditos

verificar si hay una oferta disponible

elegir el monto y el plazo de devolución

aceptar las condiciones

confirmar la operación

Una vez acreditados, los fondos pueden utilizarse para pagos dentro del ecosistema, transferencias o cancelación de obligaciones comerciales.

Seguimiento y condiciones de uso del préstamo

La aplicación permite realizar un seguimiento detallado del crédito, con información actualizada sobre el monto adeudado, vencimientos y estado de pago. Además, el sistema envía recordatorios automáticos para evitar atrasos.

Los fondos están destinados exclusivamente a fines comerciales, como gastos operativos o inversiones vinculadas al negocio. No está contemplado su uso para consumo personal dentro de esta línea de financiamiento.

Una vez cancelado el préstamo, el usuario puede acceder a nuevas ofertas, cuyos montos se ajustan según el nivel de actividad y el comportamiento financiero registrado.