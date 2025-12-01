Mercado Pago lanza su primera tarjeta de crédito Mastercard: Cómo funciona, quiénes acceden y qué beneficios ofrece

La llegada de nuevos productos financieros digitales sigue creciendo en Argentina y, dentro de ese escenario, Mercado Pago avanzó con una propuesta que busca captar a usuarios bancarizados y no bancarizados por igual. Con un lanzamiento gradual y centrado en la experiencia digital, la compañía presentó su primera tarjeta de crédito Mastercard, una herramienta que expande aún más su ecosistema financiero.

Cómo funciona la nueva tarjeta de crédito de Mercado Pago

La fintech confirmó que la tarjeta se ofrecerá en dos formatos complementarios: versión física y versión digital. Esta combinación permite que los usuarios puedan empezar a comprar inmediatamente después de ser aprobados.

La tarjeta digital se activa en el momento de la aprobación y puede usarse de forma instantánea en compras online.

La tarjeta física se envía sin costo y llega por correo al domicilio del usuario.

Por ahora, el acceso no está habilitado para todos: la distribución es progresiva para evitar saturación y garantizar que la experiencia funcione correctamente desde el inicio.

Cómo solicitar la tarjeta desde la app

El trámite es completamente digital y no requiere pasos adicionales fuera de la plataforma. Para iniciarlo, tenés que:

Ingresar a la app de Mercado Pago.

Seleccionar la opción “Quiero la tarjeta de crédito” .

. Completar el proceso desde la misma cuenta.

Una vez aprobada, la tarjeta virtual queda disponible al instante.

Beneficios clave sin costos ocultos

Uno de los puntos fuertes del nuevo producto es que no tiene gastos de emisión, mantenimiento ni renovación anual, algo poco habitual en tarjetas de crédito tradicionales.

Entre sus ventajas principales:

Compras en hasta tres cuotas sin interés dentro de Mercado Libre.

dentro de Mercado Libre. Pagos con QR desde la app para montos superiores a $30.000 .

desde la app para montos superiores a . Uso habilitado en cualquier comercio que acepte Mastercard, tanto en el país como en el exterior.

Además, todas las operaciones pueden gestionarse desde la app, donde es posible:

Ver movimientos en tiempo real.

Consultar resúmenes mensuales.

Ajustar límites de crédito según conveniencia.

Esta integración permite un control total desde el celular, sin depender de canales externos.

Una herramienta más dentro del ecosistema fintech de Mercado Pago

Con este lanzamiento, la empresa refuerza su estrategia de posicionarse como un proveedor integral de servicios financieros. Ya cuenta con billetera digital, pagos móviles, inversión de fondos y préstamos; ahora suma una tarjeta de crédito pensada para usuarios que buscan simplicidad, inmediatez y gestión digital completa.

La versión virtual apunta a quienes operan exclusivamente online, mientras que la física ofrece comodidad para compras presenciales. Esa combinación busca adaptarse a hábitos de uso cada vez más variados.

Financiamiento integrado y una estrategia 100% digital

La posibilidad de pagar en cuotas dentro de Mercado Libre y operar con QR forma parte de una estrategia orientada a mantener a los usuarios dentro del ecosistema de la compañía. El objetivo es ofrecer financiamiento accesible y sin cargos extra, siguiendo una tendencia global de las fintech más consolidadas.

El despliegue gradual demuestra una apuesta por un crecimiento sostenible: Mercado Pago prioriza ajustar el servicio en tiempo real antes de ampliarlo a todo el público.

Una alternativa accesible también para personas no bancarizadas

La tarjeta fue diseñada para abarcar un público amplio, incluyendo usuarios que no tienen cuentas bancarias. La propuesta se presenta como una opción más flexible y digital frente a las tarjetas emitidas por bancos tradicionales.