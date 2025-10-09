Mercado Libre suma una nueva herramienta para comprar y vender autos usados en Argentina ¿Cómo funciona?

En un contexto de fuerte crecimiento del mercado automotor, Mercado Libre anunció una alianza con Flash para ofrecer un nuevo sistema que busca agilizar y simplificar la compra y venta de autos usados en el país. La iniciativa promete reducir los tiempos de espera, ofrecer inspecciones mecánicas gratuitas y garantizar operaciones seguras y transparentes desde el primer clic.

Una alianza que cambia la forma de vender autos

La nueva propuesta surgió a partir de la asociación entre Mercado Libre y Flash, una empresa que se encarga de realizar inspecciones mecánicas sin costo, brindar una cotización inmediata y gestionar todo el proceso de venta.

El objetivo es que el usuario pueda conocer el valor real de su vehículo y completar la operación de forma rápida y efectiva, sin depender de intermediarios. Una vez realizada la verificación, el vendedor puede elegir entre distintas alternativas de venta, adaptadas a sus necesidades.

Opciones disponibles para comprar o vender un auto

Después de la cotización del vehículo, el usuario puede optar por tres modalidades:

Oferta inmediata: Flash compra el auto directamente, realizando el pago online en menos de 24 horas.

Subasta digital: el auto se ofrece dentro de una red de casi 5.000 concesionarias que operan a través de Mercado Libre, con acreditación del pago en un plazo menor a 15 días.

Venta directa: el usuario publica su auto en Mercado Libre con el informe de inspección de Flash incluido, sumando transparencia y confianza a la operación.

En todos los casos, Flash gestiona de punta a punta la documentación, los trámites de transferencia y los pagos bancarizados, evitando complicaciones para el vendedor.

Cómo funciona el sistema paso a paso

El proceso está diseñado para que el usuario tenga el control en todo momento:

Solicita una inspección gratuita a través de Mercado Libre.

Recibe una cotización detallada del valor de su vehículo.

Elige la modalidad de venta que mejor se adapte a su necesidad.

Completa la operación con pagos seguros y trámites simplificados.

De esta forma, la experiencia de venta de autos se vuelve más ágil, confiable y totalmente digital.

Centros de inspección en el país

El programa comenzará con una fase piloto para un grupo reducido de usuarios, con el primer Punto Flash ubicado en el Alto Avellaneda Shopping, a partir del 1 de noviembre.

Posteriormente, se abrirán nuevos centros de inspección en distintas zonas del país, con el objetivo de ampliar la cobertura y facilitar el acceso a más vendedores.

El contexto del mercado automotor argentino

El lanzamiento se da en un momento de fuerte dinamismo del mercado de autos usados. De acuerdo con la Cámara de Comercio Automotor (CCA), entre enero y agosto se vendieron 1.265.292 unidades, lo que representa un incremento de 15,1% en comparación con 2024.

En este escenario, Mercado Libre se posiciona como un actor central en el sector, con más de 5 millones de usuarios mensuales interesados en la compra o venta de vehículos y 40.000 publicaciones activas cada mes, lo que representa alrededor del 26% del mercado total.

Con la incorporación de Flash, la plataforma refuerza su papel como el principal canal digital para la compraventa de autos usados en Argentina, ofreciendo más rapidez, seguridad y conveniencia para los usuarios.