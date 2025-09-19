Mercado Libre acelera entregas: lanza un corredor aéreo hacia la Patagonia con vuelos diarios

El crecimiento del comercio electrónico en Argentina está marcando cambios importantes en la forma en que los productos llegan a los consumidores. En regiones alejadas de los grandes centros urbanos, como la Patagonia, las distancias y los tiempos de transporte representan un desafío constante para compradores y vendedores. En este contexto, se puso en marcha una prueba piloto que busca transformar la logística en esa zona del país.

El lanzamiento del corredor aéreo hacia la Patagonia

Mercado Libre presentó un corredor aéreo que conectará Buenos Aires con ciudades patagónicas, en colaboración con Mirgor y Aerolíneas Argentinas Cargo. La fase inicial tendrá una duración de tres meses y apunta a reducir los tiempos de entrega a un rango de 24 a 48 horas, frente a los plazos actuales que dependen principalmente del transporte terrestre.

La operación consiste en vuelos de carga diarios, de lunes a viernes, que despegarán desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza hacia Neuquén y Trelew. Cada trayecto será cubierto con aviones Boeing 737-800BCF, operados por Aerolíneas Argentinas Cargo.

Objetivos de la iniciativa

El proyecto busca:

Acortar plazos de entrega en una región donde la logística terrestre suele generar demoras.

en una región donde la logística terrestre suele generar demoras. Mejorar la competitividad de los vendedores , al poder ofrecer envíos más rápidos.

, al poder ofrecer envíos más rápidos. Facilitar la planificación de pequeñas empresas , que dependen de tiempos confiables para sus operaciones.

, que dependen de tiempos confiables para sus operaciones. Evaluar la factibilidad de un corredor aéreo permanente, en base a la experiencia de la prueba piloto.

La participación de Mirgor y Aerolíneas Argentinas Cargo

La alianza con Mirgor suma experiencia en gestión logística y aeronáutica, además de la coordinación operativa en tierra. Aerolíneas Argentinas Cargo aporta la capacidad aérea, garantizando vuelos regulares hacia la Patagonia.

Este esquema de cooperación permite integrar todos los eslabones de la cadena logística, desde la carga en origen hasta la llegada a los centros de distribución locales.

Evaluación de eficiencia y rentabilidad

Durante los tres meses de la prueba se analizarán indicadores clave como:

Tiempos de entrega alcanzados en comparación con los actuales.

alcanzados en comparación con los actuales. Cumplimiento de horarios de vuelo y regularidad de la operación.

y regularidad de la operación. Capacidad de procesamiento de los envíos transportados por aire.

de los envíos transportados por aire. Relación costo-beneficio, frente a la alternativa del transporte terrestre.

Los datos recopilados definirán si el corredor se mantiene como una solución temporal o se convierte en un servicio regular.

Impacto para el comercio electrónico en Argentina

El desarrollo de corredores aéreos para envíos comerciales es una tendencia que crece en países con grandes distancias internas. En Argentina, donde la geografía y la dispersión poblacional dificultan el transporte, la incorporación de rutas aéreas puede mejorar la experiencia de compra y abrir nuevas oportunidades para los vendedores.

La propuesta de Mercado Libre, junto a Mirgor y Aerolíneas Argentinas Cargo, se inscribe en un proceso de transformación de la logística nacional, donde la integración de transporte aéreo y terrestre se vuelve clave para reducir los plazos de entrega y fortalecer la competitividad del e-commerce.