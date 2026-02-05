Memoria y dolor en Bahía Blanca: A casi un año del temporal, retiraron la camioneta de Andreani

Casi un año después del temporal devastador que azotó Bahía Blanca y sus alrededores, las autoridades completaron el retiro de la camioneta de la empresa de correo Andreani que quedó varada en General Cerri tras las intensas inundaciones.

El vehículo, una Ford Transit perteneciente a Andreani, había sido arrastrado por la corriente el 7 de marzo de 2025 y quedó semienterrado en la zona, transformándose en un símbolo visible del desastre y del dolor comunitario.

Dolor y memoria: la historia detrás del símbolo

La camioneta fue conducida por Rubén Salazar, un transportista que perdió la vida durante el temporal cuando intentó ayudar a las hermanitas Delfina (1 año) y Pilar (5 años) Hecker, quienes también murieron arrastradas por la corriente mientras intentaban refugiarse.

Este trágico episodio conmovió a toda la región y fue ampliamente difundido por los medios por el heroísmo y la tragedia humana que representó.

Operativo de retirada

El procedimiento para remover la camioneta fue complejo y demandó horas de trabajo, ya que el terreno permanecía inestable por la humedad y las secuelas del temporal. La extracción se realizó recién tras autorización judicial y con una grúa de gran porte, destacaron las autoridades municipales.

El cierre de una etapa dolorosa

Para muchos vecinos de General Cerri y Bahía Blanca, la extracción del vehículo representa el cierre simbólico de una etapa muy dolorosa. Durante meses, la camioneta había permanecido allí, recordando la fuerza del temporal, las pérdidas humanas y los efectos de las inundaciones que afectaron gravemente a la zona.