Me llaman y no responden: Las configuraciones del celular que tenés que revisar para evitar estafas

Las llamadas que suenan una sola vez, se cortan o nadie responde cuando atendés se volvieron una molestia cotidiana, pero también pueden ser el primer paso de una estafa. En los últimos meses, especialistas en ciberseguridad y creadores de contenido comenzaron a advertir sobre una nueva modalidad de “llamadas silenciosas” que busca verificar números activos para luego utilizarlos en intentos de fraude. Por eso, revisar determinadas configuraciones en el celular es clave para reducir riesgos.

Qué es la estafa de la “llamada silenciosa” y por qué preocupa

Este engaño se basa en realizar llamadas automatizadas desde números desconocidos. Cuando el usuario atiende y nadie responde, el sistema registra que la línea está activa. A partir de ahí, el número puede ser utilizado para:

Intentos de vishing (estafas telefónicas).

Llamadas fraudulentas que intentan obtener datos personales.

Campañas de spam más agresivas.

Frente a este escenario, cada sistema operativo ofrece herramientas para filtrar contactos desconocidos y evitar que el celular suene ante llamadas potencialmente peligrosas.

Cómo configurar un celular Samsung para bloquear spam y estafas

Los dispositivos Samsung cuentan con funciones específicas de identificación de llamadas y protección contra spam. Para activarlas, es necesario realizar algunos pasos dentro de la propia app de llamadas.

Cómo activar ID de llamada y anti-spam en Samsung:

Abrí la aplicación de llamadas.

Tocá los tres puntos superiores y entrá a Ajustes .

y entrá a . Presioná en ID de llamada y anti-spam .

. Activá esta función y, además, habilitá bloquear todas las llamadas de estafadores y generadores de spam.

Estas opciones permiten que el sistema reconozca y frene llamadas sospechosas antes de que lleguen al usuario.

Configuraciones en iPhone para filtrar números desconocidos

En los dispositivos Apple, el proceso es diferente y depende de las funciones incorporadas en las últimas versiones de iOS.

Pasos para ajustar el filtro de llamadas en iPhone:

Entrá en Configuración y buscá Teléfono .

y buscá . Deslizá hasta el final de la pantalla para ver las nuevas opciones disponibles.

En Filtrar números desconocidos , cambiá la opción por defecto de Silencio a Solicitar el motivo de la llamada , lo que obliga a los desconocidos a explicar por qué llaman antes de que suene el teléfono.

, cambiá la opción por defecto de Silencio a , lo que obliga a los desconocidos a explicar por qué llaman antes de que suene el teléfono. Activá el Filtro de llamada en: Números desconocidos . No deseadas , que silencia contactos identificados como spam o fraude por la operadora.

en:

Estas herramientas agregan una capa adicional de verificación antes de permitir que una llamada llegue al usuario.

El ajuste imprescindible en WhatsApp para frenar estafas

WhatsApp también se volvió un canal creciente para intentos de fraude, por lo que activar las opciones de privacidad es fundamental sin importar si usás Android o iPhone.

Cómo activar el filtro de llamadas desconocidas en WhatsApp:

Abrí WhatsApp .

. Entrá en Ajustes .

. Seleccioná Privacidad .

. Desplazate hacia abajo hasta Llamadas .

. Activá Silenciar las llamadas de números desconocidos.

La aplicación aclara que estas llamadas no sonarán, pero igualmente quedarán registradas en la pestaña de llamadas y en las notificaciones, permitiendo revisar la actividad sin exponerte al riesgo.