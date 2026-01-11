Mauricio Macri y Juliana Awada se separaron tras más de 15 años de relación

Mauricio Macri y Juliana Awada confirmaron su separación luego de más de 15 años juntos, poniendo fin a una de las parejas más visibles de la política y la vida social argentina. La decisión habría sido tomada de común acuerdo antes de las fiestas de fin de año y se conoció públicamente en las últimas horas.

Según trascendió desde el entorno cercano, la relación atravesaba desde hace tiempo un proceso de reflexión y diálogo. Macri y Awada, que se casaron en 2010, optaron por manejar la situación con discreción y respeto, priorizando en todo momento el bienestar de su hija en común, Antonia.

Una decisión consensuada y sin conflictos

De acuerdo a la información que circula, la separación se dio en buenos términos y sin episodios de conflicto. Incluso, ambos compartieron las celebraciones de Navidad y Año Nuevo en un marco familiar, antes de que la noticia se hiciera pública.

Hasta el momento, no hubo comunicados oficiales por parte de ninguno de los dos, aunque fuentes cercanas confirmaron que se trató de una decisión madura y consensuada, tomada luego de varios meses de análisis personal y familiar.

Mauricio Macri y Juliana Awada fueron una de las parejas más observadas del país, especialmente durante el período presidencial de Macri entre 2015 y 2019. La ex primera dama mantuvo un perfil activo en temas sociales, culturales y de moda, mientras que el exmandatario continuó con actividad política y apariciones públicas.

La noticia de la separación generó rápida repercusión en redes sociales y medios, donde se multiplicaron las reacciones y comentarios, tanto desde el ámbito político como del espectáculo.

La ruptura marca el cierre de una etapa personal significativa para ambos, luego de más de una década de matrimonio y una vida familiar desarrollada en gran parte bajo la mirada pública.

