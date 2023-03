Mauricio Macri anunció que no será candidato en las próximas elecciones

El expresidente Mauricio Macri anunció en las últimas horas que no será candidato en las elecciones presidenciales de octubre.

Lo hizo al afirmar que la alianza opositora Juntos por el Cambio (JxC) "ha logrado superar esa falsa ilusión del individuo salvador" y que la coalición debe "agrandar el espacio político".

"Este tiempo oscuro ya empezó a terminar, lo siento en el corazón y confío en la decisión de los argentinos de dejarlo atrás para siempre; millones de personas tienen el deseo de que volvamos a trabajar juntos", expresó el exmandatario a través de un video publicado en sus redes sociales.

Tras la confirmación de Mauricio Macri de que no será candidato, la titular del PRO, Patricia Bullrich, señaló que la decisión del ex presidente "confirma su grandeza y generosidad", a la vez que señaló el ex mandatario priorizó "los intereses" del país "antes que los propios".