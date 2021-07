El “material bélico” por el que denuncian a Macri serían balas de goma y gas pimienta

El Gobierno de Bolivia denunció que la administración de Mauricio Macri proveyó de manera clandestina “material bélico” al régimen de Jeanine Añez para reprimir las protestas en contra del gobierno del ex Presidente Evo Morales.

“Repudiamos el apoyo del gobierno del expresidente de Argentina Mauricio Macri al Golpe de Estado que vivimos el año 2019 en el Estado Plurinacional de Bolivia. El envío de material bélico para reprimir al pueblo boliviano contraviene las normas internacionales”, escribió Luis Arce, delfín de Evo Morales en las últimas elecciones.

Cuál sería el material bélico

Según el listado de “material bélico” denunciado, se trata de elementos disuasivos que suele utilizar la policía argentina para reprimir manifestaciones sociales: balas de goma, spray pimienta y gases lacrimógenos.

La postura del oficialismo

El gobierno de Alberto Fernández pidió a la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, que inicie de forma inmediata “actuaciones administrativas que permitan establecer o no las posibles responsabilidades en los hechos”.

A su vez, el Presidente argentino le envió una nota a su par boliviano Luis Arce donde le afirmó sentir “dolor y vergüenza” al haber tomado conocimiento de la existencia de esa noticia. Para el Presidente esa misiva muestra la colaboración del gobierno de Macri. En ese sentido le pidió “disculpas a su gobierno y a su pueblo” y afirmó que “se trató de una colaboración decidida por el gobierno del entonces presidente Mauricio Macri con la represión militar y policial en Bolivia”.

Alberto Fernández indicó que “Estos hechos están siendo analizados por un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, y agregó “Guardo para tranquilidad de mi conciencia, haber hecho cuanto antes estuvo a mi alcance para preservar la vida de eco Morales, Álvaro García Linera y muchos otros hermanos bolivianos asediados por los golpistas”, aseguró el Presidente en un escrito.

El ex jefe de gabinete Aníbal Fernández, sostuvo que no cree que Macri vuelve de Europa, donde se encuentra en este momento: “Cuando llamen en Bolívia llamen a indagatoria al corrupto de Macri, no volverá de Europa. Los países que firmaron la convención inter americana contra la corrupción, tienen la obligación de extraditar a Macri en caso que se lo acuse de participe necesario del delito de sedición”, explicó Fernández.

Por otra parte, el abogado de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, Gregorio Dalbon señaló: “Podrían solicitar la captura internacional de Mauricio Macri, si así lo dispusiera la justicia Boliviana. Presidente Luis Arce no permita que se escape”.