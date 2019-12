Desde temprano, el titular de la Cámara de Diputados, diputado Sergio Massa, aseguró que "tendremos quórum y tendremos sesión para garantizar a los argentinos que el presidente Alberto Fernández pueda poner de pie a la Argentina", anticipó antes de ingresar al Congreso.

Sergio Massa, apeló a la "racionalidad" de la oposición para dar quórum y pidió que no cayera en "chicanas" y "trampas" del reglamento para evitar darle al jefe de Estado "los instrumentos para empezar a poner en marcha la economía". Asimismo, criticó la posición de Juntos por el Cambio de "no asumir sus errores" y de no ser "respetuoso" como oposición de las necesidades de los ciudadanos.

Agregó que no tiene dudas de que "la democracia argentina" va a demostrar "madurez" y el Presidente "va a tener las herramientas que necesita para resolver problemas de jubilaciones, comercio, pymes y deuda".

El Debate en el Congreso por la “emergencia económica”

A las 15:00 horas llegará el turno de la sesión donde se tratará el proyecto de ley que desde el inicio de la semana nos tiene atentos.

Se espera una jornada maratónica que seguramente finalizará sobre finales del día de hoy jueves o bien la madrugada del viernes 19, misma jornada en que el Senado trataría los casos si llegaran a ser aprobadas en la Cámara de Diputados.