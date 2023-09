Massa respaldó a Kicillof en San Vicente: ¿Qué dijo el candidato a Presidente?

El Ministro de Economía y candidato a presidente por Unión por la Patria, Sergio Massa, participó de la inauguración de un paso bajo nivel en San Vicente junto a Axel Kicillof y Wado de Pedro, destacó la labor del Mandatario Provincial y resaltó que "Buenos Aires es el pilar para llegar a la segunda vuelta."

“Si hay funcionarios que no andan, echémoslos y si hay políticas que no funcionan, cambiémoslas, pero no hagamos volver a la Argentina al pasado”, manifestó Massa durante su discurso.

“Si hay algo de lo que estamos tranquilos, es que esta provincia de Buenos Aires será el pilar que nos ponga en camino a la segunda vuelta para seguir siendo Gobierno en la Argentina”, agregó Massa.

“Quiero ser claro con lo que se está discutiendo en la Argentina. Si hay cambio de Gobierno, el boleto de tren pasará a costar $ 1.100 pesos y el de colectivo va a pasar a valer 700 pesos”, señaló.

“Una cosa es decir palabritas simpáticas haciéndose los graciosos o los picantes en estudios de televisión y otra cosa es bajar las ideas a la vida real de la gente. No solo piensan en privatizar los ferrocarriles, sino que además piensan en eliminar la ayuda que el Estado pone a través de la SUBE en el boleto de tren y de colectivo”, concluyó.