Dólar Blue Récord: Massa responsabilizó a sectores especulativos y a la Oposición

El Ministro de Economía, Sergio Massa, habló ayer luego de un nuevo récord para el Dólar Blue, en el que llegó a los $570. El Gobierno había puesto más trabas para operar con la divisa en el mercado financiero y bursátil.

En cuatro días, el Dólar informal subió más de $20. “Hay una cosa especulativa sobre todo de algunos sectores que primero apostaron a que la Argentina no iba a poder afrontar su deuda en pesos y lo logró", dijo Massa.

"Decían que el País no iba a poder cerrar su situación de acuerdo con el Fondo (Monetario Internacional) y lo logró. También que no iba a poder transitar el daño que la sequía le hacía a la economía argentina por perder US$ 21 mil millones de exportaciones y con el régimen de administración del comercio exterior lo venimos transitando y llevando, sin frenar el nivel de actividad", agregó el Pre Candidato presidencial.

"Y el último bastión que les quedó es ir a la especulación sobre el dólar blue. Tenemos la tranquilidad de saber que dentro de las dos restricciones de la economía argentina -la deuda con el FMI, que es un ancla feroz; y la caída del 25% de las exportaciones- tenemos que seguir tomando medidas para encontrar un proceso de estabilización”, añadió.

¿Qué dijo Massa sobre la inflación?

Sobre la inflación, Massa sostuvo que “ahora no se puede [bajar] porque tenés 21 mil millones de dólares de pérdida por la sequía, eso tiene un enorme impacto”. Luego señaló que "el deseo de devaluación y de llevar a una unificación cambiaria lo han planteado gran parte de los dirigentes políticos que hablan de economía desde la oposición, y plantean déficit cero y unificación cambiaria."

“Eso, en términos de impacto en la Argentina, llevaría a más de 60% de pobreza. Me parece que es no medir el impacto de las cosas que se dicen y las medidas que se toman de cara a la sociedad”, concluyó.