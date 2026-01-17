Más allá de la playa: Agenda de eventos populares en la Provincia de Buenos Aires

La temporada no se termina en la Ruta 2. Mientras la mayoría de las cámaras apuntan a la costa atlántica, el interior de la Provincia de Buenos Aires está viviendo un renacer de sus fiestas populares. Este fin de semana del 17 y 18 de enero marca el punto de partida para los eventos gastronómicos más fuertes del verano, una alternativa ideal si buscás comer rico, gastar menos y conectar con la identidad bonaerense.

Si te quedaste en la ciudad o estás buscando un plan de “ida y vuelta” para cortar la semana, agendá porque el calendario viene cargado de opciones para este cierre de quincena.

Vivoratá: la capital del costillar

Es la estrella de este fin de semana. En el partido de Mar Chiquita, sobre el kilómetro 367 de la Autovía 2, Vivoratá celebra una nueva edición de la Fiesta Provincial del Costillar.

Este evento es estratégico: podés ir si estás veraneando en Mar del Plata (queda a solo 40 km) o hacer una parada técnica si estás volviendo a casa. El atractivo principal, lógicamente, es la carne al asador.

El dato: Se cocinan cientos de costillares a la vista. El aroma se siente desde la ruta.

Se cocinan cientos de costillares a la vista. El aroma se siente desde la ruta. Lo imperdible: El desfile tradicionalista y los espectáculos folclóricos gratuitos por la noche. Es un ambiente 100% familiar donde todavía se respeta la cultura del “precio popular” en los puestos de comida.

Ver también: Ni Pinamar ni Mar del Plata: La mejor playa de la Provincia de Buenos Aires según la Inteligencia Artificial

Villa Iris se prepara para el “Churro de Oro”

Si sos fanático de lo dulce, andá preparando el mate para el próximo fin de semana (24 y 25 de enero), pero la reserva de alojamiento tenés que hacerla ahora. En el partido de Puan, al sur de la provincia, Villa Iris ya palpita su famosa Fiesta Provincial del Churro.

No es una kermesse más. Es un evento masivo donde se consumen más de 15.000 churros en un día. La fiesta ganó tracción en los últimos años gracias a las redes sociales y a su concurso estrella: ver quién come más churros en menos tiempo. Si buscás una experiencia auténtica del interior profundo, lejos del ruido de la ciudad, este es el destino.

Ver también: Verano 2026: las playas y lagunas “escondidas” que son furor para escapar de las multitudes y los precios altos

El “termómetro” del Carnaval: Lincoln calienta motores

Aunque los días fuertes del Carnaval Artesanal de Lincoln son en febrero, la ciudad ya respira fiesta. Este 2026, la capital nacional del carnaval artesanal viene con una propuesta renovada para atraer al turismo antes de las fechas centrales.

Si vas este fin de semana, vas a ver los ensayos abiertos y las pruebas de los famosos “cabezudos” de cartapesta. Es un momento ideal para visitar la ciudad más tranquila, recorrer el Parque Municipal General San Martín (un pulmón verde inmenso) y ver la “cocina” de lo que será el evento a cielo abierto más grande de la provincia el mes que viene.

Tip de viaje: Si vas a Lincoln, no dejes de probar los quesos de la zona. La cuenca lechera del noroeste bonaerense tiene productos que no llegan a las góndolas de los supermercados porteños.

Guía rápida para la escapada

Para que organices el GPS y el presupuesto, acá tenés un resumen de lo que tenés cerca y qué esperar en ruta:

Evento / Lugar Distancia de CABA (aprox) ¿Cuándo ir? Perfil Fiesta del Costillar (Vivoratá) 360 km Este finde (17-18 Ene) Gastronomía y Tradición Previa Carnaval (Lincoln) 320 km Fines de semana Cultural / Familiar Pueblos Turísticos (Uribelarrea) 80 km Sábado/Domingo (día) Escapada Express / Picadas Fiesta del Churro (Villa Iris) 600 km Próximo finde (25 Ene) Aventura / Ruta

Tapalqué y sus “Noches de Peatonal”

Si buscás algo más relajado y cerca del centro de la provincia, Tapalqué consolidó este verano su propuesta de balneario y peatonal. Con su complejo termal funcionando a pleno, se convirtió en una opción fuerte para el turismo de bienestar.

Durante las noches de este enero, la localidad transforma su centro en un paseo peatonal con artistas callejeros, feria de artesanos y food trucks. Es la combinación perfecta: tarde de termas o pileta municipal, y noche de cultura al aire libre sin el amontonamiento de la costa.

La recomendación final: Antes de salir a la ruta, chequeá siempre las redes sociales oficiales de los municipios (muchas veces aparecen como “Turismo [Nombre del Municipio]”). En verano, los cronogramas de artistas pueden sufrir cambios de último momento por el clima, y es ahí donde vas a encontrar la info en tiempo real.