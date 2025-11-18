Martes algo ventoso pero con temperaturas agradables: así sigue la semana

Francisco Díaz
agrada y fresco

En el marco de un período de estabilidad atmosférica generalizada, la provincia de Buenos Aires transita una semana caracterizada por buen tiempo, ausencia de precipitaciones y un repunte térmico marcado en las primeras jornadas.

De acuerdo con los datos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional, el escenario predominante será de nubosidad variable y temperaturas en progresivo descenso hacia el fin de semana.

Pronóstico detallado para la provincia de Buenos Aires

DíaCondición del cieloTemp. mínimaTemp. máximaObservaciones técnicas
MartesLigeramente nublado en la mañana; algo nublado en tarde y noche15 °C30 °CNotable ascenso térmico; ambiente caluroso.
MiércolesDespejado en la madrugada y mañana; algo nublado por la tarde/noche16 °C26 °CCirculación de aire más templado; sin probabilidad de lluvias.
JuevesMayormente nublado durante toda la jornada15 °C25 °CNubosidad sostenida; estabilidad sin eventos de precipitación.
ViernesAlgo nublado todo el día13 °C22 °CDescenso de temperatura; condiciones estables.
SábadoPanorama similar al del viernes13 °C22 °CContinuidad del aire más fresco y ausencia de fenómenos significativos.

Síntesis semanal

La semana permanecerá dominada por un patrón estable, con temperaturas elevadas solo en el inicio y un progresivo descenso hacia el viernes y sábado.

La nubosidad irá variando según el avance de sistemas de presión débiles, sin desarrollo de precipitaciones. El panorama general favorece actividades al aire libre y planificación en sectores productivos sin restricciones meteorológicas.

