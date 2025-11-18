Martes algo ventoso pero con temperaturas agradables: así sigue la semana

En el marco de un período de estabilidad atmosférica generalizada, la provincia de Buenos Aires transita una semana caracterizada por buen tiempo, ausencia de precipitaciones y un repunte térmico marcado en las primeras jornadas.
De acuerdo con los datos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional, el escenario predominante será de nubosidad variable y temperaturas en progresivo descenso hacia el fin de semana.
Pronóstico detallado para la provincia de Buenos Aires
|Día
|Condición del cielo
|Temp. mínima
|Temp. máxima
|Observaciones técnicas
|Martes
|Ligeramente nublado en la mañana; algo nublado en tarde y noche
|15 °C
|30 °C
|Notable ascenso térmico; ambiente caluroso.
|Miércoles
|Despejado en la madrugada y mañana; algo nublado por la tarde/noche
|16 °C
|26 °C
|Circulación de aire más templado; sin probabilidad de lluvias.
|Jueves
|Mayormente nublado durante toda la jornada
|15 °C
|25 °C
|Nubosidad sostenida; estabilidad sin eventos de precipitación.
|Viernes
|Algo nublado todo el día
|13 °C
|22 °C
|Descenso de temperatura; condiciones estables.
|Sábado
|Panorama similar al del viernes
|13 °C
|22 °C
|Continuidad del aire más fresco y ausencia de fenómenos significativos.
Síntesis semanal
La semana permanecerá dominada por un patrón estable, con temperaturas elevadas solo en el inicio y un progresivo descenso hacia el viernes y sábado.
La nubosidad irá variando según el avance de sistemas de presión débiles, sin desarrollo de precipitaciones. El panorama general favorece actividades al aire libre y planificación en sectores productivos sin restricciones meteorológicas.