Mariana Brey discutió fuerte con Pablo Moyano por los enfrentamientos en Jujuy y el sindicalista terminó huyendo

Mariana Brey es conocida por trabajar, desde hace años, como periodista especializada en espectáculos, pero esta vez tuvo una fuerte discusión política con Pablo Moyano, referente sindical.

Arranque picante

Todo comenzó porque el hijo de Hugo Moyano fue invitado a C5N para hablar de los conflictos de Jujuy y la panelista lo cruzó fuerte en vivo.

"Cuando gobierna la oposición, pasa lo que estamos viendo en Jujuy. Yo lo que veo es que aparece la seguridad cuando aparece gente que tira piedras. Porque si no, parece que cuando tiran piedras es un atentado, ahora, si lo tiran desde el lado de la oposición te tienen que reprimir porque te están tirando piedras. Yo estoy del lado de la gente”, arrancó Brey.

Y, en ese punto, consultó a Moyano: "Le pregunto si lo que ve es una represión, o no ve gente que está prendiendo fuego y tirando piedras. Yo veo que aparece la fuerza de seguridad porque te prenden fuego todo. ¿Si no dejás que te prendan fuego Jujuy?".

Debate y cuestionamientos

El sindicalista se indignó: "Lo que pasa es que sentado en una oficina hablan tranquilamente. Hay que estar en el lugar de un trabajador cuando le dicen: ‘No vas a tener las paritarias que merecés’. O cuando a un pueblo originario le dicen: ‘Te vamos a afanar las tierras para sacarte los minerales o el litio’. Cuando te dicen: ‘No podés poner un pie en la calle porque vas preso si queres protestar’. ¿Cuál es la reacción?".





Esto no calló a la joven, que le contestó: "¿No es algo que fue votado por una mayoría? ¿Es anticonstitucional?". Moyano perdió la paciencia: "Ustedes son periodistas, ¿no investigan lo que está pasando?".

Brey no se dejó avasallar: "Yo veo mucho político que está gobernando detrás de una red social haciendo política desde Twitter. No los veo poniendo el cuerpo, ni viajando a Jujuy para tomar alguna medida o sentarse a dialogar".

Eso dejó a Moyano a la defensiva: "Que se haga cargo cada político, yo no fui porque se suspendió el vuelo. Está de paro la CGT de Jujuy, ¿y qué vamos a hacer? Fue votado el gobernador como fueron votados los dirigentes gremiales por los trabajadores para defender sus derechos. Que habrá extra límites habrá, yo no estoy defendiendo si se prendió fuego un auto o no, yo estoy defendiendo que se defiendan los derechos de los trabajadores".

La periodista le contestó: "Hubo casi 60 heridos. Está invitando a un paro nacional, algo hay que decir. No se puede parar el país por cualquier cosa. Me están diciendo que hay docentes ahí, yo vi gente violenta. No sé a qué se dedica en su vida personal, pero vi gente que tiraba piedras, que prendía fuego, que robaba autos. ¿Qué se hace frente a eso? Yo vi a una persona que se daba la cabeza frente a una camioneta".

Fuga y misterio

El dirigente no respondió nada y se limitó a quitarse el auricular e irse. Ante la huida del invitado, Brey expresó: "Yo no estoy enojada. Si el señor se enojó es porque no puede sostener un debate en televisión. Yo no lo estoy atacando a él, le estoy preguntando. Está invitando a un paro nacional".

