Marchan a pie desde Tandil hasta La Plata pidiendo justicia por joven que murió atropellado

Luego de pasar Navidad frente al Municipio de Tandil, la familia de Sebastián Simón inició una marcha a pie desde dicha ciudad hasta La Plata para pedir justicia en el marco de la denominada “Marcha contra la impunidad”.

Jorge Sebastián Simón, de 20 años de edad, murió en la ciudad bonaerense de Tandil luego de que el ahora ex director de Espacios Verdes Públicos de ese Municipio, Luciano Jaureguiber lo atropellara con su auto y luego escapara del lugar.

Sus familiares denunciaron que luego se comunicó con el secretario privado del intendente de Tandil para tratar de encubrir el hecho.

En virtud que, no obstante haber sido solicitado por la Fiscal interviniente la detención del ex funcionario municipal, ésta aún no se ha concretado, decidieron llevar adelante una marcha a pie hasta la capital de la provincia de Buenos Aires.

El recorrido será Tandil – Rauch por la Ruta 30, Rauch – Las Flores por la Ruta 30,

Las Flores – Cañuelas por Ruta 3, Cañuelas – La Plata por autopista.

Luego se comunicó con el secretario privado del intendente ROBERTO PEREZ Para encubrir el crimen cometido contra un chico pobre del Barrio LA MOVEDIZA.

El intendente MIGUEL ANGEL LUNGHI que también sabía antes que la justicia. Tampoco denunció el crimen.

El Fiscal pidió la detención por riesgo de entorpecimiento.

La jueza Stella Maris Aracil también pidió la detención por el mismo motivo.

La Cámara de Apelaciones del departamento judicial de Azul integrada por 3 jueces consideró también posible el entorpecimiento y ratifico el pedido de detención. Pero LUCIANO JAUREGUIBER sigue libre. Y sus amigos del poder justificando que a un amigo no se lo deja tirado. Pero a un chico pobre en Tandil sí.

Falta que Casación Penal confirme la detención y vaya preso de una vez por todas.

El lunes 27 de diciembre luego de pasar navidad frente al municipio de Tandil. Familiares y amigos de JORGE SEBASTIAN SIMON continuarán pidiendo justicia saldrán caminando desde el acampe hacia la Ciudad de La Plata. Si la justicia no llega y la detención no se concreta seguramente pasen año nuevo en la ruta. Probablemente también el cumpleaños de Sebastián el 7 de enero también en la ruta. Pero con la firme decisión y la humildad con la que criaron 8 hijos. No volverán sin la justicia para que SEBASTIAN descanse en PAZ.

Pedimos la solidaridad de todos en este recorrido que inicia el lunes para recibirlos en cada parada.

Como madres padres hermanos tíos etc. acompañaremos este grito de dignidad y justicia de la familia SIMON.

ATROPELLO, MATO Y HUYO ASESINATO Y ENCUBRIMIENTO EN TANDIL LUCIANO JAUREGUIBER – MIGUEL ANGEL LUNGHI – ROBERTO PEREZ”