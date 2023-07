Buscan desesperadamente a Mara, una joven de 14 años desaparecida tras salir del colegio

Mara, una adolescente de 14 años, residente del barrio porteño Carlos Mugica, se encuentra desaparecida desde el pasado martes 11 de julio.

La joven fue vista por última vez en la terminal de ómnibus en Retiro, por lo que las autoridades suponen que podría encontrarse en cualquier lugar de Argentina.

Lo que contó la madre

Micaela, la mamá de Mara, relató: "Salió del colegio y no apareció más. Sus compañeros no la vieron y no me dicen nada. Nadie tiene respuesta de dónde está mi hija".

La mujer denunció que "la policía no da respuestas" y, por ese motivo, decidió realizar una protesta en la Terminal de Retiro: "Ahora se están moviendo porque cortamos todos los colectivos: no hay salida de micros".

Micaela pidió: "¡Quiero que aparezca mi hija!, ¡lo único que pido es que mi hija esté bien, por favor!". A continuación, mirá el video.