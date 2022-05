Mar del Tuyú: Habló el hombre que se llevó un delfín de la playa. ¿Qué dijo?

El hombre que capturó a una especie de delfín en peligro de extinción y se lo llevó a cuestas en una playa de la localidad bonaerense de Mar del Tuyú, perteneciente al Partido de La Costa, durante el pasado fin de semana dio su versión de lo sucedido.

El hombre identificado como Matías, quien pidió reservar su apellido negó todo lo que trascendió públicamente.

“Quiero dejar en claro que yo no lo pesqué al delfín, el delfín se enganchó cuando ya estaba muerto. No me lo llevé como un trofeo porque lo enterré a pocas cuadras de donde se enganchó. No me lo comí, ya estaba muerto. Por lo que tengo entendido, ya tenía un par de días de muerto el animalito. Porque era bastante agresivo el olor que emanaba”, aseguró Matías en declaraciones periodìsticas.

“Para empezar, no soy pescador. Cada tanto tiro el trasmallo. Esto fue el domingo, lo dejé ahí y después me fui. El lunes me encontré con el animal flotando, muerto”, aseguró.

“Estaba con mis hijos menores y, al sacarlo, me pregunté qué hacía con esto. Y, la verdad, me puso mal. A mis chicos también; y decidí llevar a mis hijos a la casa. Después busqué a un muchacho frente de la playa que me prestó una pala y fui a enterrarlo en un médano cercano. Nunca fui con una masa y un cuchillazo, quedó enganchado en el trasmallo ya muerto”, explicó Matías.

Asimismo afirmó que ignoraba que no se podía poner el trasmallo, asegurando también que “para muchos estuvo mal, aunque también, para muchos otros estuvo bien que lo haya enterrado. Me cayó muy mal la denuncia que me hicieron. Soy un padre de familia, trabajo, trato de darles lo mejor a mis hijos; y lo mejor que pudimos hacer es enterrarlo para que tenga el entierro que le corresponde a cualquier difunto”, agregó.

El hecho fue repudiado por distintos proteccionistas de la fauna y del medio ambiente como Ecos de Mar, Fundación Fauna Argentina y Activistas Animales del Partido de la Costa, según informó Télam.

De acuerdo al Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, la pesca incidental, como el episodio ocurrido en Mar del Tuyú, causa la muerte de entre 500 y 800 ejemplares por año en territorio bonaerense y de 2.000 ejemplares en toda Sudamérica, según apuntó el mismo medio.







La declaración de esa especie como Monumento Natural es precisamente para dar un resguardo legal y generar estrategias que aporten a su conservación.