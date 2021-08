Mar del Plata: le robaron la netbook donde tenía guardadas las fotos de su padre fallecido y ruega que se las devuelvan

Una mujer que es empleada de la Escuela Superior de Medicina de Mar del Plata sufrió el robo de su netbook en donde guardaba las fotos de su padre fallecido. Desesperada pide que le devuelvan las imágenes “porque es lo único que le queda de él“.

María Alejandra Amorim Israelian fue víctima del robo de su computadora persona de una de las oficinas del área mencionada de la Universidad Nacional de Mar del Plata, donde trabaja actualmente. “Lo más importante de la netbook es que tenía una memoria externa con fotos de mi papá que falleció el año pasado. La estoy buscando por eso, porque ahí tengo recuerdos que realmente son irrecuperables”, declaró la mujer.

Según su relato, le dio el aparato a un compañero de trabajo para que le instale un programa. Sin embargo, éste no pudo hacer la instalación y la guardó en un armario, de donde no se supo más nada. “Consultamos por todos lados per nunca apareció”, indicó.

Si bien hizo el reclamo ante las autoridades del lugar, explicó que “nadie sabe nada” y agregó que a la netbook “parece que se la tragó la tierra”. “Sólo quiero las fotos de mi padre”, finalizó.