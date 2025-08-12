Mar Chiquita inaugura la primera Escuela Secundaria Agraria con orientación en Acuicultura y Pesca

La inauguración de la primera Escuela Secundaria Agraria con orientación en Acuicultura y Pesca de la provincia de Buenos Aires marca un hito importante para la educación técnica en la región. Esta institución se encuentra en Santa Clara del Mar y busca fomentar la formación de futuros técnicos en un área clave para el desarrollo local.

Detalles de la inauguración y la nueva oferta educativa

El intendente del Partido de Mar Chiquita, Walter Wischnivetzky, junto al gobernador bonaerense Axel Kicillof y el director de Cultura y Educación provincial, Alberto Sileoni, llevaron a cabo una recorrida por la nueva escuela. Durante el evento, Kicillof entregó la resolución oficial que establece el funcionamiento de la institución, que es un anexo de la Escuela Agraria N°1 “Nicanor Ezeyza”.

El ciclo lectivo comenzó el 4 de agosto y en su primer día ya contaba con 17 estudiantes inscriptos, quienes se sumaron al proyecto junto a sus familias. La escuela se presenta como una oportunidad para la formación técnica vinculada a los recursos pesqueros de la región, ofreciendo una propuesta educativa integral.

Compromiso con la educación y la sostenibilidad

Wischnivetzky subrayó la importancia de esta iniciativa al declarar que “Kicillof no solo escucha las prioridades de los vecinos y vecinas, sino que las transforma en hechos”. Asimismo, resaltó que, al igual que en 1910 cuando se estableció la primera escuela agraria de gestión pública de la provincia, esta nueva escuela representa un paso significativo para la educación pública en la zona.

La propuesta educativa está diseñada para potenciar el desarrollo local y fomentar la sostenibilidad ambiental, abordando de manera práctica las necesidades específicas de la comunidad en el área de la acuicultura y la pesca.

Participación de autoridades educativas en la inauguración

La recorrida por la escuela también estuvo acompañada por varias autoridades, entre ellas la Jefa Distrital de Educación, Verónica Serantes, el director de Educación Técnico-Profesional bonaerense, Ricardo De Gisi, y el delegado de Santa Clara del Mar, Fabián Jacquet. La presencia de estas figuras clave en la educación provincial subraya la importancia de la nueva escuela para la comunidad local.