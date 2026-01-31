Manuel Adorni asume en el Directorio de YPF: ¿Qué es la “Acción de Oro” y por qué reemplaza a Guillermo Francos?

El Gobierno Nacional oficializó este viernes 30 de enero de 2026 una reconfiguración clave en la cúpula de YPF. Manuel Adorni, actual jefe de Gabinete, fue designado como director titular por la Clase A en representación del Estado, ocupando el lugar que hasta ahora desempeñaba Guillermo Francos. Este movimiento, formalizado tras una reunión de Directorio en las oficinas de Puerto Madero, consolida el control político directo sobre las decisiones estratégicas de la principal compañía energética del país.

La designación no implica la salida de Guillermo Francos de la estructura de la empresa. El ex jefe de Gabinete continuará dentro del Directorio, pero ahora ocupando una silla por la Clase D (sector privado y minoritarios), cubriendo la vacante dejada por José Rolandi.

El poder de la Acción de Oro

Al asumir como director de la Clase A, Manuel Adorni queda investido con la denominada Acción de Oro. Este es un derecho especial que posee el Estado Argentino —propietario del 51% de las acciones— que le otorga capacidad de veto sobre decisiones fundamentales.

Entre las facultades que otorga la Acción de Oro se encuentran la potestad de frenar procesos de privatización total, decidir sobre la fusión con otras empresas, o intervenir en la venta de activos estratégicos que puedan comprometer el autoabastecimiento energético nacional. En un contexto donde YPF lidera el desarrollo de Vaca Muerta y el proyecto de exportación de GNL, este cargo se vuelve el puesto más político dentro de la compañía.

Sueldos y renuncias a honorarios

Uno de los puntos que mayor interés genera en la opinión pública es la remuneración de los directivos. En abril de 2024, la Asamblea de Accionistas había aprobado un presupuesto multimillonario para honorarios que, según estimaciones del sector, podrían representar ingresos individuales cercanos a los $70 millones mensuales para los directores activos.

Sin embargo, fuentes oficiales confirmaron que Manuel Adorni ha presentado una renuncia expresa a cobrar honorarios por su labor en YPF. Al igual que Francos y otros funcionarios nacionales que integraron el Directorio anteriormente, Adorni percibirá exclusivamente su salario como ministro coordinador del Gabinete, que actualmente asciende a $5.900.000 brutos.

Nueva composición del Directorio en 2026

La reestructuración responde también a un acuerdo político consolidado entre La Libertad Avanza y el PRO. Junto a la designación de Adorni, se concretó el ingreso de Martín Maquieyra, exdiputado nacional por La Pampa y especialista en gestión de gas y petróleo, quien asume en representación del espacio liderado por Mauricio Macri.

Con estos cambios, la plana de directores titulares queda conformada de la siguiente manera:

Presidente del Directorio: Horacio Marín.

Horacio Marín. Director Clase A (Acción de Oro): Manuel Adorni.

Manuel Adorni. Directores Clase D destacados: Guillermo Francos, Martín Maquieyra y Lisandro Catalán.

Impacto en el mercado y la Bolsa de Nueva York

Al ser una empresa que cotiza en la Bolsa de Nueva York (NYSE), YPF debió comunicar estos cambios de forma inmediata a la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC) y a la Comisión Nacional de Valores (CNV) en Argentina. El mercado suele reaccionar con cautela ante cambios de nombres políticos en empresas operativas, aunque la continuidad de Horacio Marín en la presidencia operativa brinda una señal de estabilidad técnica para los inversores.

La salida de José Rolandi y Eduardo Rodríguez Chirillo, quienes alegaron “razones de índole estrictamente personal”, cierra una etapa de transición técnica para dar paso a una conducción con mayor peso político territorial y legislativo, buscando blindar los proyectos de inversión previstos para el trienio 2026-2028.