¿Mañana está cerrado el Banco Provincia por el asueto en la Provincia de Buenos Aires?

Francisco Díaz
Banco Provincia

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires estableció asueto administrativo para mañana, viernes 26 de diciembre de 2025, mediante el Decreto Nº 3063/2025, en el ámbito de la Administración Pública Provincial.

La medida alcanza a los organismos de la administración central y descentralizada, y tiene como objetivo facilitar los traslados y encuentros familiares durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, en un período del año caracterizado por una fuerte movilidad de personas dentro y fuera del territorio bonaerense.

No obstante, el decreto aclara expresamente que el asueto no se aplica a las instituciones bancarias ni a las entidades financieras, las cuales mantendrán su funcionamiento habitual, de acuerdo con la normativa vigente. En este sentido, el Banco Provincia atenderá normalmente, tanto en sucursales como en sus servicios habituales.

Además, el decreto exceptúa del asueto al personal afectado al Operativo de Sol a Sol 2025–2026, al personal de la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial que se disponga para tal fin, y a quienes desarrollen tareas de Inspección Vial, en función del incremento del tránsito durante las fiestas.

En síntesis:

  • Hay asueto administrativo provincial.
  • Los bancos no están incluidos.
  • El Banco Provincia abre y atiende con normalidad.

Una aclaración clave para evitar confusiones y organizar trámites sin inconvenientes.

