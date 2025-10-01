Magis TV: la justicia argentina blinda a usuarios y bloquea el servicio ilegal de streaming

Magis TV ha ganado notoriedad como una aplicación que permite acceso a canales de televisión, deportes, películas y series sin costo alguno, pero operando sin las licencias requeridas, lo que la convierte en un servicio ilegal. Utilizando tecnología IPTV, distribuye contenido protegido sin autorización, generando preocupación entre las autoridades y expertos.

Legalidad y responsabilidad: El uso de Magis TV implica consumir contenido pirateado. Si bien la mayor parte de la responsabilidad recae sobre los distribuidores del servicio, hay potencial para que los usuarios también enfrenten sanciones, dependiendo de la legislación aplicable en cada jurisdicción.

Desafíos de seguridad informática: La aplicación no se encuentra en tiendas oficiales como Google Play o App Store. Por lo tanto, su instalación a menudo se realiza mediante archivos APK, lo que conlleva el riesgo de malware, virus y spyware. Estos programas maliciosos pueden comprometer la privacidad del usuario y robar datos sensibles.