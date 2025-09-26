Magis TV: Crecen las denuncias por estafas en la web

Magis TV ha cobrado notoriedad como una de las plataformas de streaming más populares del momento. Sin embargo, junto a su creciente uso, también se ha evidenciado un aumento alarmante en las estafas vinculadas a esta aplicación.

¿Qué tipos de estafas afectan a los usuarios de Magis TV?

Los usuarios de Magis TV han sido blanco de diversas modalidades de estafas, que van desde robos de datos personales hasta fraudes financieros. Entre las prácticas más comunes se destacan:

Phishing: Los estafadores utilizan correos electrónicos o mensajes falsos que parecen provenir de la plataforma para robar información sensible.

Estafas de suscripción: Ofrecen acceso a contenido premium a cambio de un pago inicial que nunca se concreta.

Aplicaciones falsas: Promocionan aplicaciones idénticas a Magis TV, pero que en realidad son maliciosas y buscan infectar dispositivos.

Los especialistas en ciberseguridad advierten que el número de denuncias ha crecido un 70% en lo que va del año, lo que muestra la urgencia de abordar esta situación.

Medidas de seguridad recomendadas para los usuarios

Para mitigar el riesgo de ser víctima de estafas, los expertos sugieren adoptar una serie de medidas de seguridad: