La madre de Lucas González intentó suicidarse y está internada

La madre de Lucas González, el joven asesinado por efectivos de la Polícia de la Ciudad de Buenos Aires, intentó suicidarse ayer por la noche y debió ser internada en un hospital de Florencio Varela.

Cintia López, madre de Lucas González

“La madre de Lucas González se cortó las venas con un cúter. La encontró la hija menor. Peca (Héctor) su marido alcanzó a llevarla al Hospital Mi Pueblo Materno Infantil de Florencio Varela. Mañana a primera hora la trasladan. Desde ya solicito ayuda para la familia”, informó el representante legar de la familia, Gregorio Dalbón.

“Estábamos mirando una película en casa, normalmente, comiendo pochoclos, mirando tele, en un momento me descuidé y me dormí. Ella estaba en la cocina, yo en el comedor. Entonces, en un momento me despierto y bueno mi hija Valentina de 13 años la encontró lastimada. Y bueno, tuvimos que tomar la decisión de traerla al hospital”, señaló el padre de Lucas.

Según confirmó González, este fue el tercer intento de suicidio que llevó a cabo Cintia López en los últimos 3 meses. Las dos veces anteriores había ingerido un exceso de pastillas. Ante esta situación, aseguró que se resolvió internar a Cintia en un centro psiquiátrico.

“Estamos continuamente con la familia y amigos detrás de Cintia, intentando que se sienta bien, que haga cosas productivas para que esté ocupada su mente, pero no deja de autolastimarse. Y bueno, llegamos a este punto en el que la doctora psiquiátrica dijo que ‘basta’ el día de ayer”, agregó González.

El padre del futbolista asesinado agradeció la ayuda del intendente de Florencio Varela, Andrés Watson, para la internación y la atención de su esposa y procuró que desde ahora se pueda iniciar un nuevo camino en la vida de la familia, con el objetivo final de hacer justicia por el crimen de su hijo.

“Yo tengo que estar como puedo y de pie para poder salir con la familia y amigos. Tenemos que seguir adelante porque Lucas necesita justicia y para salir adelante por mi mujer. Quiero que mejore, que esté bien y que vuelva a mi casa con los chicos. Esperemos que toda esta pesadilla termine de una buena vez y que podamos vivir tranquilos”, dijo el padre de Lucas.

Los padres de Lucas González, junto a su representante legal, Gregorio Dalbón

Por otra parte, el abogado de la familia, Gregorio Dalbón, pidió a las autoridades políticas que trabajen por una ley de salud mental y que sostengan una atención personalizada y muy cercana con aquellos familiares que sufrieron una tragedia de la magnitud de la familia González.

“Es gente muy humilde que no sabe qué hacer, le reparan la situación mental y la mandan a casa. Es muy jodida la Argentina, a veces los políticos en vez de subirse arriba de una muerte de un chico y hacer una causa para quedar bien con su patrón político, llamále kirchnerista, macrista, radical, hagan alguna ley de salud mental para la gente que queda destruida cuando le matan a un hijo”, aseguró Dalbón.

Y agregó: “Si uno presta atención a los reportajes de Cintia, ella decía “me quiero ir con él”. Ella lo avisaba. Ya van tres meses, evidentemente no se recupera (…) La única manera que a Cintia la curen en un instituto es internarla en un lugar de salud mental. Porque uno va con un tercer intento de suicidio a un hospital y te mandan a tu casa. Los políticos tienen que entender que después de una tragedia hay una familia que contener, no alcanzan los psicólogos que ponen en las intendencias. Para este tipo de cuestiones hay que estar más encima de los sobrevivientes”.