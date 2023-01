Macri presentó su libro y se juntó con los Referentes del PRO en Mar del Plata

El Ex Presidente Mauricio Macri presentó "Para Qué", su nuevo libro, en Mar del Plata, criticó a Alberto Fernández y se reunió con Referentes del Pro. Entre las fotos destacadas, Macri se mostró con Diego Santilli, uno de los posibles candidatos a Gobernador en la Provincia de Buenos Aires.

Macri aseguró que "Argentina transita el final de una era de oscuridad de muchos años y décadas. A partir de fin de año arranca un proceso de 20 años de crecimiento". Además, afirmó que "el peor virus del populismo es la desesperanza y la resignación".

El Ex Presidente pidió "decirle no a la desesperanza al tiempo que envió un mensaje a la interna de la coalición: o somos el Cambio o no somos nada". La presentación del libro se realizó en el auditorio La Normandina, del balneario de Playa Grande.

Fue inaugurado por el intendente local, Guillermo Montenegro, uno de sus dirigentes cercanos cuando el ex mandatario estaba ligado al club Boca Juniors. El fútbol, justamente, volvió a ser tema de conversación para Mauricio Macri, quien se mofó de que "todo a este Gobierno le sale mal, hasta llamarme mufa durante el Mundial".

Por otro lado, Macri retomó viejas retóricas cómo "la fiesta", que fue uno de los ejes discursivos en 2015. Siete años más tarde, el Ex Mandatario aseguró que "los únicos que pagan esta fiesta hoy son los ciudadanos y los jubilados".