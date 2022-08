Macri criticó a sindicalistas y vaticinó su victoria en 2023

El Ex Presidente de la Nación, Mauricio Macri, criticó duramente a los sindicalistas Pablo Biró y Roberto Baradel debido a la relación que mantienen con el Gobierno de Alberto Fernández.



El líder de Juntos por el Cambio se manifestó en un encuentro que la Fundación Pensar realizó en Rosario y dijo, además, que su partido gobernará nuevamente en 2023.



Macri dijo que Biró “recibe 700 millones de dólares por año para que Él y sus amigos manejen una empresa aérea que no funciona”.



Para Finalizar, el ex Máximo Mandatario sostuvo que volverán a ser Gobierno pero con “más músculo político y con más experiencia”.