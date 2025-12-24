Luna de Sangre 2026: Cuándo y cómo se podrá ver el eclipse lunar total desde Argentina

Durante los primeros meses de 2026, el cielo nocturno ofrecerá uno de los fenómenos astronómicos más llamativos de los últimos años. Se trata de un evento que suele despertar interés tanto en aficionados como en observadores ocasionales, por su impacto visual y por las condiciones poco frecuentes que lo rodean.

Qué es la “Luna de Sangre” y por qué se produce

La llamada “Luna de Sangre” es un eclipse lunar total, que ocurre cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra más oscura —la umbra— sobre el satélite natural.

Durante este proceso, la Luna no desaparece por completo del cielo, sino que adquiere tonos rojizos y anaranjados. Este efecto óptico se explica porque:

La luz azul del Sol se dispersa al atravesar la atmósfera terrestre.

La luz roja logra atravesarla con mayor facilidad y se proyecta sobre la superficie lunar.

El resultado es una coloración intensa que convierte al fenómeno en uno de los más fotografiados del mundo.

Cuándo ocurrirá el eclipse lunar total de marzo de 2026

El eclipse total de Luna tendrá lugar entre el 2 y el 4 de marzo de 2026, con su punto máximo durante la madrugada del 3 de marzo. La fase de totalidad, en la que la Luna se verá completamente roja, tendrá una duración aproximada de 80 minutos.

Este evento se producirá siete días antes de que la Luna alcance su apogeo, es decir, su punto más alejado de la Tierra, lo que influirá en su tamaño aparente en el cielo.

Argentina, entre los mejores lugares para observar la Luna de Sangre

Según las previsiones astronómicas, Argentina contará con condiciones privilegiadas de observación, ya que el eclipse será completamente visible desde casi todo el territorio nacional, siempre que el clima acompañe.

El fenómeno también podrá apreciarse en amplias regiones de:

América del Norte y del Sur.

El océano Pacífico.

Asia y Oceanía.

A nivel global, solo un 2% de la población mundial podrá observar todas las fases del eclipse, mientras que cerca del 31% verá la totalidad, correspondiente a la fase de “Luna de Sangre”.

Por qué este eclipse será un evento poco frecuente

La “Luna de Sangre” de marzo de 2026 tendrá un carácter especial dentro del calendario astronómico. Será el primer eclipse lunar total visible en alguna parte del mundo desde septiembre de 2025 y, además, no se repetirá un evento similar hasta fines de 2028, cuando ocurra otro eclipse total en la víspera de Año Nuevo.

Esta separación temporal refuerza el interés de astrónomos y aficionados, que consideran este tipo de eclipses como oportunidades únicas de observación.

Cómo observar y fotografiar la Luna de Sangre sin equipos especiales

A diferencia de los eclipses solares, no se requiere protección visual ni equipamiento específico para observar un eclipse lunar total. El fenómeno es completamente seguro a simple vista.

Para quienes quieran registrarlo con el celular o una cámara, los especialistas recomiendan:

Activar el modo nocturno del teléfono.

del teléfono. Usar un trípode para evitar imágenes movidas.

para evitar imágenes movidas. Buscar zonas con baja contaminación lumínica , como parques, terrazas altas o áreas rurales.

, como parques, terrazas altas o áreas rurales. Utilizar un lente adicional o zoom óptico, si está disponible, para mejorar el encuadre sin perder calidad.

Estas condiciones permiten capturar con mayor nitidez los cambios de color que se producen durante la totalidad del eclipse.