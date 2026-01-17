Luna de Sangre 2026: Cuando se podrá ver en Argentina el fenómeno que teñirá el cielo de rojo por 82 minutos

La astronomía mundial pone sus ojos en Argentina para marzo de 2026. Según datos confirmados, el país será uno de los escenarios privilegiados para observar un eclipse lunar total extraordinario. Este fenómeno, conocido popularmente como “Luna Roja” o “Luna de Sangre“, no solo destaca por su belleza visual, sino por su inusual duración: el satélite permanecerá sumergido en un rojo intenso durante 82 minutos, convirtiéndose en uno de los eventos más prolongados y esperados de la década.

Por qué la Luna se teñirá de rojo profundo

Este fenómeno ocurrirá entre la noche del 2 y la madrugada del 3 de marzo de 2026. Se produce cuando la Tierra se interpone de manera perfecta entre el Sol y la Luna. Al cruzar la zona más oscura de la sombra terrestre, llamada umbra, la Luna no desaparece, sino que absorbe los rayos solares filtrados por nuestra atmósfera.

Este filtro atmosférico deja pasar solo las longitudes de onda rojas y naranjas, proyectando sobre la superficie lunar una coloración que puede variar desde un naranja cobrizo hasta un rojo ladrillo profundo, dependiendo de la cantidad de polvo y nubes presentes en la atmósfera terrestre en ese momento.

Horarios confirmados para Argentina, Uruguay y Chile

A diferencia de otros eventos astronómicos que son fugaces, este eclipse tendrá una duración total superior a las 5 horas si se suman las etapas penumbrales y parciales. Sin embargo, el momento “mágico” de la Luna de Sangre (la fase de totalidad) es el que captará toda la atención.

Para los observadores en el cono sur (Argentina, Uruguay y Chile), los horarios clave son:

Inicio de la fase penumbral: 05:44 horas.

05:44 horas. Máximo del eclipse (Luna en su rojo más intenso): 08:34 horas.

08:34 horas. Fin del fenómeno penumbral: 11:22 horas.

Es importante destacar que, dado que el máximo ocurre cerca de las 8:30 de la mañana, en varias provincias la Luna se encontrará ya muy baja en el horizonte o incluso ocultándose, lo que ofrecerá una oportunidad inigualable para fotógrafos que busquen capturar la Luna Roja junto a paisajes terrestres o edificios emblemáticos.

Un fenómeno de escala global

Se estima que más de 2.500 millones de personas en todo el mundo podrán observar al menos una parte de la fase total. Las regiones con mejor visibilidad incluyen América del Sur, América del Norte, Asia oriental y Oceanía. En contraste, en Europa y África solo se podrán apreciar fases parciales, ya que el eclipse coincidirá con la salida o puesta del Sol en esos continentes.

Consejos para una observación inolvidable

A diferencia de los eclipses de Sol, ver una Luna de Sangre es completamente seguro y no requiere ningún tipo de filtro ni protección ocular. Para disfrutarlo al máximo, se recomienda:

Buscar horizontes despejados: Como el punto máximo en Argentina será entrada la mañana, es fundamental tener una vista libre hacia el oeste/sudoeste, que es por donde la Luna estará bajando.

Como el punto máximo en Argentina será entrada la mañana, es fundamental tener una vista libre hacia el oeste/sudoeste, que es por donde la Luna estará bajando. Sin equipos especiales: Se puede ver perfectamente a simple vista. No obstante, el uso de binoculares o telescopios básicos permitirá apreciar los cambios de tonalidad en los cráteres y mares lunares.

Se puede ver perfectamente a simple vista. No obstante, el uso de binoculares o telescopios básicos permitirá apreciar los cambios de tonalidad en los cráteres y mares lunares. Atención al clima: La visibilidad dependerá 100% de que el cielo no esté cubierto de nubes. Se sugiere seguir de cerca el pronóstico meteorológico local durante la noche del 2 de marzo.

Este espectáculo natural, que parece extraído de una película de ciencia ficción, no volverá a repetirse con estas características de duración hasta dentro de varios años, consolidando al 2026 como un año clave para los amantes del universo en territorio argentino.