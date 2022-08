Luis Ventura reveló el problema que tiene su hijo de 8 años y por qué todavía no habla: “Hay momentos que son difíciles”

Luis Ventura tuvo, en el 2014, un hijo extramatrimonial con la modelo y actriz Fabiana Liuzzi, lo que en ese momento significó el final de su matrimonio con Estelita, la madre de sus dos hijos mayores, Nahuel y Facundo, con quien llevaba treinta años casado, y una pelea con Jorge Rial que todavía continúa.

El conductor estuvo en el programa de Flor Peña y habló del vínculo que tiene con Antonito, su hijo más pequeño.

Luis Ventura, un padre muy presente

“La relación que tenemos es fantástica. Otra cosa. Diferente. Es algo que no había vivido. Me tuve que reinventar y vivir situaciones que nunca había imaginado que existían”, reveló el periodista.

Por primera vez, el animador habló del problema que afecta al niño de ocho años consecuencia de haber nacido de forma prematura, lo que generaría, en este caso, mucha actividad neurológica en su cerebro que tiene efectos en su desarrollo.

Días atrás, Luis había compartido una foto junto a Antonio en sus redes sociales.

Una situación complicada.

Luis Ventura confesó que su hijo con Fabiana Liuzzi todavía no puede expresarse: “Es una relación especial porque me tengo que guiar por otro tipo de lenguaje. Antonito todavía no habla, está buscando la palabra y yo trato de ayudarlo todos los días. Tiene que ser estimulado permanentemente“.

Y agregó: “Hay momentos que son difíciles porque neurológicamente hay que entender y saber leer lo que le pasa. Descubrí un mundo como el de la neurología que tiene una importancia y relevancia de la que no tomamos dimensión“.

“El resto de mis hijos lo conocen, pero no tienen trato ni relación. La vida se encargará de acomodar las cosas. O a lo mejor no”, reconoció Ventura, sin ocultar su dolor.