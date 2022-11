Luis D’Elía criticó a Cristina Kirchner, a La Cámpora y a los piqueteros y le pidió perdón a Macri

Luis D'Elía concedió un extenso reportaje a un conocido portal de noticias y sorprendió con sus fuertes opiniones, en primer lugar, su crítica a Cristina Fernández de Kirchner.

Los "tremendos errores" de la vicepresidenta

El referente social no tuvo piedad con la referente del kirchnerismo: "Considero que Cristina Kirchner es una mujer talentosa, brillante, quizás una de las mejores políticas de América Latina. Pero que más allá de eso viene cometiendo algunos errores de conducción política que son tremendos".

Luis fue muy frontal: "Me parece que ella hoy tendría que serenarse, escuchar menos al séquito de pelotudos que tiene alrededor y calmarse y ayudar. Te equivocás, Cristina, de corazón, con el amor y respeto que te tengo, te equivocas".

El hombre fue sincero: "Me parece que a la hora de conducir la fuerza política es diferente. Néstor Kirchner hablaba con todos, pero Cristina no. Cristina habla con el séquito que le dice que sí. Ella necesita que le digan todo que sí, que no le discutan nada y necesita fanáticos estúpidos. Quiero ser compañero, no fanático".

Y explicó: "Por ejemplo, reemplazar al kirchnerismo nacional, popular, democrático, transformador, transversal diverso, feminista y revolucionario, por La Cámpora. Ese es el primer error que me parece brutal, porque el kirchnerismo tiene una historia y una construcción".

Todo mal con La Cámpora

El dirigente fue durísimo con la organización que encabeza Máximo Kirchner: "Cristina desplazó a todo el kirchnerismo para poner a La Cámpora y poner al frente de La Cámpora a su hijo"

Y agregó sobre los principales referentes de la organización: "Veo al Cuervo Larroque que me parece un pibe bárbaro, pero cuál es la historia y el mérito del Cuervo ¿ser amigo de Máximo? ¿O el mérito de Máximo? ¿Cuál es tu mérito, ser hijo de Cristina? No, muchachos. Acá hay compañeros que bancamos esto desde la hora cero".

Luis remarcó: "La Cámpora es un invento de arriba para abajo, construido con 15.000 cargos en todo el país. Lamento que las cosas sean así y, además, el kirchnerismo fundacional y heroico debatía discutía, venía de distintas identidades".

El dirigente señaló: "¿La Cámpora qué propone? Propone las banderas del lopezrreguismo: verticalismo a ultranza y fanatismo como moneda de cambio y 15.000 cargos en el Estado. Celebro a La Cámpora como una organización juvenil surgida del seno del pueblo, pero no me gusta eso, que sea a partir de ahí. Una organización genuina es la que nace en las barriadas populares, en la lucha popular".

D'elía denunció: "Muchos pibes con contratitos o con cargos, que de la mañana a la noche son directores, secretarios de Estado, diputados".

Contra los piqueteros

Luis confesó sus dudas sobre Eduardo Belliboni y Juan Grabois, a los que definió como "funcionales a lo peor de la derecha. Grabois es un personaje raro. Creo que la terminal última del él es Larreta. Tiene 5.000 contratos en Capital Federal de recicladores y prácticamente es la única organización".

Y sobre los piqueteros remarcó: "Terminan poniéndose en una dinámica equivocada, de acumulación de planes por planes, porque termina siendo un gran negocio. Esta movilización de hoy te hago una cuenta simple: 100 micros salen 2 millones y medio de pesos, que los sacan de la gente".

Pedido de perdón a Mauricio Macri

El dirigente se refirió a su polémico pedido de "fusilar" al expresidente por "traición a la patria": "La verdad que hoy digo: No hay que fusilar a nadie. Le pido disculpas al público argentino porque los dirigentes políticos no tenemos que dejarnos llevar por la calentura, aunque muchas veces sea legítima".

Luis fue sincero: "La verdad que es un tipo al que detesto, pero también le digo: 'Loco, discúlpame porque no, ni la sangre tuya ni la de nadie'".