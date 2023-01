Los padres de Fernando, afirmaron que el pedido de perdón no fue sincero

Graciela Sosa, la madre de Fernando Báez Sosa, dijo este jueves frente a los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de Dolores que “nunca” pensó que estaría presenciando el asesinato de su hijo sino que “estaría viendo cómo él defendería a la gente” como abogado.

Al finalizar la audiencia del alegato por parte de la Defensa, la madre de Fernando Báez Sosa dijo a la prensa que le resultó “indiferente” el pedido de disculpas que realizaron los ochos acusados en sus últimas palabras. “Ninguno de ellos me miró a la cara. No me conmueve que lloren”, señaló Graciela al retirarse de los tribunales de Dolores.

“Me duele en el alma lo que le hicieron a mi hijo. La vida que tengo ya no es vida. Lo extraño muchísimo”, expresó emocionada y remarcó: “Acá, la única víctima es Fernando”.

Junto a ella estuvo Silvino, el padre de la víctima, quien dijo que el pedido de disculpas de los rugbiers le pareció “actuado”: “No les creo. Es muy fuerte que maten a tu hijo y después vengan a pedir perdón. No les veo sinceridad”, indicó.

El hombre consideró que con esa postura, los acusados “quisieron modificar su situación” ante el tribunal pero se mostró confiado: “Estamos fuertes y con las pruebas sobre la mesa”.