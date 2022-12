Los Municipales preparan movilizaciones tras ser rechazados en la Legislatura

Luego de ser rechazados en la Legislatura Bonaerense, donde intentaron conseguir Quorum para tratar el tema Asignaciones Familiares, los Municipales preparan movilizaciones para reclamar. Fue el Bloque de Juntos el que impidió que haya consenso para tratar la problemática.

El conflicto se da porque hay muchos Municipios que no pagan las Asignaciones Familiares a sus empleados. La FESIMUBO se reunió con el Jefe del bloque de Diputados del Frente de Todos para dirimir sobre el tema. El Oficialismo se comprometió a ingresar sobre tablas la modificación de los artículos 6 inciso J y 76 de la Ley N° 14.656.

¿Qué dijo el Secretario General de la FESIMUBO?

"La diputada Soledad Alonso lo ingresó sobre tablas, pero Juntos por el Cambio se opuso, no pudimos conseguir los dos tercios y volvió a comisión. Hablé con los intendentes radicales y me dijeron que ellos no habían pedido nada. Vamos a lanzar un comunicado explicando a los trabjadores y la sociedad lo que pasa", dijo el Secretario de la FESIMUBO, Ruben Cholo García.

"Si hacemos la cuenta es ínfimo el porcentaje en el Presupuesto, fue un tema más perverso que otra cosa", disparó García. "Vamos a ir a recorrer en los sindicatos que les hayan descontado, vamos a estar presentes en cada municipio donde le bajen el salario a los compañeros", agregó.

Daniel Ferro, dirigente de la organización, concluyó en que "el poder efímero que tienen algunos actores políticos se va a terminar y si siguen haciendo oídos sordos vamos a recorrer toda la Provincia."