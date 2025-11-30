Los descuentos para cargar combustible en YPF: Cómo aprovechar beneficios según el día y medio de pago

YPF implementó un esquema que incentiva a los conductores a cargar combustible durante la noche, momento en el que los valores suelen ser más convenientes. Este horario también se destaca por ofrecer una experiencia más ágil y autónoma, sin filas y con menor tiempo de espera.

Qué días y bancos ofrecen mayores ahorros al cargar combustible

Los acuerdos entre YPF y distintas entidades financieras brindan oportunidades de ahorro durante la semana. Según el banco, los descuentos pueden aplicarse directamente o mediante billeteras digitales como MODO.

Entre las promociones vigentes:

Brubank 10%, Banco del Sol 20%, Banco Credicoop 10% pagando con MODO (domingo).

Banco Hipotecario 15%.

Banco Santander 10% de reintegro.

10% adicional en Infinia e Infinia Diésel.

5% todos los días, con tope mensual de $11.500.

La app YPF: descuentos semanales y acumulables

La aplicación oficial de YPF se convirtió en una herramienta clave para quienes buscan rebajas adicionales. Los beneficios se aplican de manera automática desde la app y son compatibles con promociones por horario.

10% de descuento en Infinia e Infinia Diésel con la opción Dinero en tu cuenta, con tope semanal de $3.000 .

15% en combustibles premium, con tope semanal de $4.000.

Estos descuentos se pueden combinar con los beneficios bancarios y los valores más bajos durante la noche.

Cómo ahorrar hasta $90.000 con MODO y Banco Nación

La alianza entre MODO y Banco Nación ofrece uno de los beneficios más destacados del mercado, aplicable en todas las grandes petroleras: YPF, Shell, Axion, Gulf, VOY y Puma Energy.

Características del beneficio:

30% de descuento de viernes a domingo.

Tope mensual de $15.000 por CUIT .

. Requiere una carga mínima de $50.000 para acceder al tope.

para acceder al tope. Aplica solo pagando con tarjetas de crédito Visa o Mastercard del BNA mediante MODO BNA+ .

. Es obligatorio escanear el QR de MODO en estaciones adheridas.

en estaciones adheridas. No es válido pagando con saldo en cuenta ni con tarjetas de débito.

Con varias cargas semanales y combinando promociones, los usuarios frecuentes pueden alcanzar ahorros cercanos a $90.000 en el mes.

Consejos para maximizar el ahorro en combustibles

Organizar la carga en función del día, el banco asociado y la franja horaria permite potenciar los descuentos disponibles. Algunas recomendaciones frecuentes entre los usuarios son:

Aprovechar la noche para obtener el mejor precio base.

Revisar semanalmente los beneficios de la app YPF.

Verificar el tope de reintegros para no desperdiciar saldo promocional.

Usar MODO cuando los bancos ofrecen porcentajes superiores.

Ranking de bancos con mayores descuentos en combustibles en noviembre

El análisis de porcentajes, topes y días de aplicación permite identificar cuáles son las entidades que ofrecen el mejor rendimiento mensual.

Ranking de ahorro en noviembre

Banco Beneficio Tope Banco Nación 30% los viernes $15.000 mensual Banco Comafi 20% los miércoles $8.000 semanal (hasta $32.000 mensual) Banco Credicoop 20% los jueves $6.000 semanal (hasta $24.000 mensual) Banco Macro 30% los viernes (solo YPF) $25.000 mensual Ualá 15% los viernes $5.000 semanal (hasta $20.000 mensual) Banco Santander 10% los sábados $7.500 mensual Banco Ciudad 10% los jueves $10.000 mensual

El Banco Nación encabeza el ranking por su combinación de porcentaje, tope y alcance nacional, mientras que los beneficios semanales de Comafi y Credicoop resultan especialmente atractivos para quienes cargan combustible varias veces al mes.