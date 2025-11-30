Los descuentos para cargar combustible en YPF: Cómo aprovechar beneficios según el día y medio de pago

YPF implementó un esquema que incentiva a los conductores a cargar combustible durante la noche, momento en el que los valores suelen ser más convenientes. Este horario también se destaca por ofrecer una experiencia más ágil y autónoma, sin filas y con menor tiempo de espera.
Qué días y bancos ofrecen mayores ahorros al cargar combustible
Los acuerdos entre YPF y distintas entidades financieras brindan oportunidades de ahorro durante la semana. Según el banco, los descuentos pueden aplicarse directamente o mediante billeteras digitales como MODO.
Entre las promociones vigentes:
- Lunes:
Brubank 10%, Banco del Sol 20%, Banco Credicoop 10% pagando con MODO (domingo).
- Martes:
Banco Hipotecario 15%.
- Jueves:
Banco Santander 10% de reintegro.
- Programas de fidelización:
10% adicional en Infinia e Infinia Diésel.
- Socios de ACA:
5% todos los días, con tope mensual de $11.500.
La app YPF: descuentos semanales y acumulables
La aplicación oficial de YPF se convirtió en una herramienta clave para quienes buscan rebajas adicionales. Los beneficios se aplican de manera automática desde la app y son compatibles con promociones por horario.
- Lunes:
10% de descuento en Infinia e Infinia Diésel con la opción Dinero en tu cuenta, con tope semanal de $3.000.
- Viernes:
15% en combustibles premium, con tope semanal de $4.000.
Estos descuentos se pueden combinar con los beneficios bancarios y los valores más bajos durante la noche.
Cómo ahorrar hasta $90.000 con MODO y Banco Nación
La alianza entre MODO y Banco Nación ofrece uno de los beneficios más destacados del mercado, aplicable en todas las grandes petroleras: YPF, Shell, Axion, Gulf, VOY y Puma Energy.
Características del beneficio:
- 30% de descuento de viernes a domingo.
- Tope mensual de $15.000 por CUIT.
- Requiere una carga mínima de $50.000 para acceder al tope.
- Aplica solo pagando con tarjetas de crédito Visa o Mastercard del BNA mediante MODO BNA+.
- Es obligatorio escanear el QR de MODO en estaciones adheridas.
- No es válido pagando con saldo en cuenta ni con tarjetas de débito.
Con varias cargas semanales y combinando promociones, los usuarios frecuentes pueden alcanzar ahorros cercanos a $90.000 en el mes.
Consejos para maximizar el ahorro en combustibles
Organizar la carga en función del día, el banco asociado y la franja horaria permite potenciar los descuentos disponibles. Algunas recomendaciones frecuentes entre los usuarios son:
- Aprovechar la noche para obtener el mejor precio base.
- Revisar semanalmente los beneficios de la app YPF.
- Verificar el tope de reintegros para no desperdiciar saldo promocional.
- Usar MODO cuando los bancos ofrecen porcentajes superiores.
Ranking de bancos con mayores descuentos en combustibles en noviembre
El análisis de porcentajes, topes y días de aplicación permite identificar cuáles son las entidades que ofrecen el mejor rendimiento mensual.
Ranking de ahorro en noviembre
|Banco
|Beneficio
|Tope
|Banco Nación
|30% los viernes
|$15.000 mensual
|Banco Comafi
|20% los miércoles
|$8.000 semanal (hasta $32.000 mensual)
|Banco Credicoop
|20% los jueves
|$6.000 semanal (hasta $24.000 mensual)
|Banco Macro
|30% los viernes (solo YPF)
|$25.000 mensual
|Ualá
|15% los viernes
|$5.000 semanal (hasta $20.000 mensual)
|Banco Santander
|10% los sábados
|$7.500 mensual
|Banco Ciudad
|10% los jueves
|$10.000 mensual
El Banco Nación encabeza el ranking por su combinación de porcentaje, tope y alcance nacional, mientras que los beneficios semanales de Comafi y Credicoop resultan especialmente atractivos para quienes cargan combustible varias veces al mes.