Los descuentos para cargar combustible en YPF: Cómo aprovechar beneficios según el día y medio de pago

Denisse Helman
ypf baja precio nafta

YPF implementó un esquema que incentiva a los conductores a cargar combustible durante la noche, momento en el que los valores suelen ser más convenientes. Este horario también se destaca por ofrecer una experiencia más ágil y autónoma, sin filas y con menor tiempo de espera.

Qué días y bancos ofrecen mayores ahorros al cargar combustible

Los acuerdos entre YPF y distintas entidades financieras brindan oportunidades de ahorro durante la semana. Según el banco, los descuentos pueden aplicarse directamente o mediante billeteras digitales como MODO.

Entre las promociones vigentes:

  • Lunes:
    Brubank 10%, Banco del Sol 20%, Banco Credicoop 10% pagando con MODO (domingo).
  • Martes:
    Banco Hipotecario 15%.
  • Jueves:
    Banco Santander 10% de reintegro.
  • Programas de fidelización:
    10% adicional en Infinia e Infinia Diésel.
  • Socios de ACA:
    5% todos los días, con tope mensual de $11.500.

La app YPF: descuentos semanales y acumulables

La aplicación oficial de YPF se convirtió en una herramienta clave para quienes buscan rebajas adicionales. Los beneficios se aplican de manera automática desde la app y son compatibles con promociones por horario.

  • Lunes:
    10% de descuento en Infinia e Infinia Diésel con la opción Dinero en tu cuenta, con tope semanal de $3.000.
  • Viernes:
    15% en combustibles premium, con tope semanal de $4.000.

Estos descuentos se pueden combinar con los beneficios bancarios y los valores más bajos durante la noche.

Cómo ahorrar hasta $90.000 con MODO y Banco Nación

La alianza entre MODO y Banco Nación ofrece uno de los beneficios más destacados del mercado, aplicable en todas las grandes petroleras: YPF, Shell, Axion, Gulf, VOY y Puma Energy.

Características del beneficio:

  • 30% de descuento de viernes a domingo.
  • Tope mensual de $15.000 por CUIT.
  • Requiere una carga mínima de $50.000 para acceder al tope.
  • Aplica solo pagando con tarjetas de crédito Visa o Mastercard del BNA mediante MODO BNA+.
  • Es obligatorio escanear el QR de MODO en estaciones adheridas.
  • No es válido pagando con saldo en cuenta ni con tarjetas de débito.

Con varias cargas semanales y combinando promociones, los usuarios frecuentes pueden alcanzar ahorros cercanos a $90.000 en el mes.

Consejos para maximizar el ahorro en combustibles

Organizar la carga en función del día, el banco asociado y la franja horaria permite potenciar los descuentos disponibles. Algunas recomendaciones frecuentes entre los usuarios son:

  • Aprovechar la noche para obtener el mejor precio base.
  • Revisar semanalmente los beneficios de la app YPF.
  • Verificar el tope de reintegros para no desperdiciar saldo promocional.
  • Usar MODO cuando los bancos ofrecen porcentajes superiores.

Ranking de bancos con mayores descuentos en combustibles en noviembre

El análisis de porcentajes, topes y días de aplicación permite identificar cuáles son las entidades que ofrecen el mejor rendimiento mensual.

Ranking de ahorro en noviembre

BancoBeneficioTope
Banco Nación30% los viernes$15.000 mensual
Banco Comafi20% los miércoles$8.000 semanal (hasta $32.000 mensual)
Banco Credicoop20% los jueves$6.000 semanal (hasta $24.000 mensual)
Banco Macro30% los viernes (solo YPF)$25.000 mensual
Ualá15% los viernes$5.000 semanal (hasta $20.000 mensual)
Banco Santander10% los sábados$7.500 mensual
Banco Ciudad10% los jueves$10.000 mensual

El Banco Nación encabeza el ranking por su combinación de porcentaje, tope y alcance nacional, mientras que los beneficios semanales de Comafi y Credicoop resultan especialmente atractivos para quienes cargan combustible varias veces al mes.

