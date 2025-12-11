Los bancos del interior bonaerense modificaron su horario de atención por el verano: ¿Cómo funcionarán?

Durante la temporada estival, distintas actividades se adaptan a las condiciones climáticas para evitar la exposición a las altas temperaturas. En este contexto, las entidades bancarias de gran parte del interior bonaerense aplicaron un cambio significativo en su rutina diaria, lo que impacta en miles de usuarios que realizan gestiones presenciales.
En qué consiste el nuevo horario bancario en la provincia de Buenos Aires
El Gobierno Bonaerense dispuso, mediante el Decreto Nº 2894/2025, que los bancos de 108 municipios del interior provincial atiendan al público de 8 a 13 horas, en lugar del horario habitual de 10 a 15. La medida estará vigente hasta el viernes 20 de marzo de 2026, con el fin de reducir la exposición al calor extremo durante las horas más intensas del día.
Este cambio alcanza a:
- Banco Provincia
- Bancos públicos nacionales y provinciales
- Entidades privadas que operan en los municipios adheridos
Es importante remarcar que las sucursales ubicadas en CABA y el Conurbano Bonaerense mantienen el horario tradicional de 10 a 15 horas, sin modificaciones.
Municipios donde rige el horario de verano
El nuevo esquema se aplica en una extensa lista de ciudades del interior bonaerense. Entre ellas se encuentran:
- 25 de Mayo, 9 de Julio, Adolfo Alsina, Adolfo Gonzales Chaves, Alberti, Arrecifes, Ayacucho, Azul, Bahía Blanca, Balcarce, Baradero, Benito Juárez, Berisso, Bolívar, Bragado, Brandsen
- Campana, Cañuelas, Capitán Sarmiento, Carlos Casares, Carlos Tejedor, Carmen de Areco, Castelli, Chacabuco, Chascomús, Chivilcoy, Colón, Coronel Rosales, Coronel Dorrego, Coronel Pringles, Coronel Suárez
- Daireaux, Dolores, Ensenada, Exaltación de la Cruz, Florentino Ameghino, General Alvarado, General Alvear, General Arenales, General Belgrano, General Guido, General Madariaga, General Lamadrid, General Las Heras, General Lavalle
- General Paz, General Pinto, General Pueyrredón, General Rodríguez, General Viamonte, General Villegas, Guaminí, Hipólito Yrigoyen, Junín, La Costa, La Plata, Laprida, Las Flores, Leandro N. Alem, Lezama
- Lincoln, Lobería, Lobos, Luján, Magdalena, Maipú, Mar Chiquita, Marcos Paz, Mercedes, Monte, Monte Hermoso, Navarro, Necochea, Olavarría, Patagones, Pehuajó
- Pellegrini, Pergamino, Pila, Pinamar, Puán, Punta Indio, Ramallo, Rauch, Rivadavia, Rojas, Roque Pérez, Saavedra, Saladillo, Salliqueló, Salto, San Andrés de Giles
- San Antonio de Areco, San Cayetano, San Nicolás, San Pedro, San Vicente, Suipacha, Tandil, Tapalqué, Tordillo, Tornquist, Trenque Lauquen, Tres Arroyos, Tres Lomas, Villa Gesell, Villarino, Zárate
Alcance de la medida y motivos del cambio
El objetivo central del horario especial de verano es cuidar a la población y reducir la afluencia de personas en los momentos de mayor calor. La medida se ha aplicado en distintas temporadas estivales, convirtiéndose en una política habitual para mejorar la experiencia de los clientes y de los propios trabajadores bancarios.
El nuevo horario permite:
- Evitar filas y esperas bajo altas temperaturas
- Descongestionar la atención durante la tarde
- Facilitar la organización de trámites presenciales en franjas más cómodas
- Ajustar las rutinas laborales al clima extremo del verano bonaerense
El esquema permanecerá vigente hasta marzo de 2026, período durante el cual los bancos seguirán atendiendo de 8 a 13 horas en los municipios incluidos.