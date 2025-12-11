Los bancos del interior bonaerense modificaron su horario de atención por el verano: ¿Cómo funcionarán?

Durante la temporada estival, distintas actividades se adaptan a las condiciones climáticas para evitar la exposición a las altas temperaturas. En este contexto, las entidades bancarias de gran parte del interior bonaerense aplicaron un cambio significativo en su rutina diaria, lo que impacta en miles de usuarios que realizan gestiones presenciales.

En qué consiste el nuevo horario bancario en la provincia de Buenos Aires

El Gobierno Bonaerense dispuso, mediante el Decreto Nº 2894/2025, que los bancos de 108 municipios del interior provincial atiendan al público de 8 a 13 horas, en lugar del horario habitual de 10 a 15. La medida estará vigente hasta el viernes 20 de marzo de 2026, con el fin de reducir la exposición al calor extremo durante las horas más intensas del día.

Este cambio alcanza a:

Banco Provincia

Bancos públicos nacionales y provinciales

Entidades privadas que operan en los municipios adheridos

Es importante remarcar que las sucursales ubicadas en CABA y el Conurbano Bonaerense mantienen el horario tradicional de 10 a 15 horas, sin modificaciones.

Municipios donde rige el horario de verano

El nuevo esquema se aplica en una extensa lista de ciudades del interior bonaerense. Entre ellas se encuentran:

Alcance de la medida y motivos del cambio

El objetivo central del horario especial de verano es cuidar a la población y reducir la afluencia de personas en los momentos de mayor calor. La medida se ha aplicado en distintas temporadas estivales, convirtiéndose en una política habitual para mejorar la experiencia de los clientes y de los propios trabajadores bancarios.

El nuevo horario permite:

Evitar filas y esperas bajo altas temperaturas

Descongestionar la atención durante la tarde

la atención durante la tarde Facilitar la organización de trámites presenciales en franjas más cómodas

Ajustar las rutinas laborales al clima extremo del verano bonaerense

El esquema permanecerá vigente hasta marzo de 2026, período durante el cual los bancos seguirán atendiendo de 8 a 13 horas en los municipios incluidos.