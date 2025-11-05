Los bancos BBVA, Nación y Provincia lanzan préstamos personales de hasta $100.000.000: ¿Cómo pedirlos?

En un contexto económico desafiante, acceder a financiamiento puede marcar la diferencia para quienes buscan equilibrar sus finanzas o concretar proyectos personales. Durante noviembre de 2025, los bancos BBVA, Nación y Provincia ofrecen nuevas líneas de préstamos personales, con montos que alcanzan hasta los $100.000.000, tasas fijas y plazos flexibles.
Préstamo personal del Banco BBVA
El Banco BBVA permite solicitar préstamos personales de hasta $40.000.000 de forma online y de hasta $70.000.000 en sucursales. Los plazos de devolución llegan hasta 60 meses, con una tasa fija durante todo el crédito.
Condiciones principales:
- TNA: entre 133% y 146%
- TEA: entre 253,01% y 296,61%
- Ingreso mínimo: $308.200 mensuales
- La cuota no puede superar el 30% del ingreso neto
- Edad: entre 18 y 74 años
- Antigüedad laboral:
- 3 meses si se acreditan haberes en BBVA
- 1 año si no se acreditan haberes
- 1 año para profesionales independientes
- 2 años para monotributistas o comerciantes
Características destacadas:
- Sistema de amortización francés
- Tasa fija durante toda la vigencia del préstamo
- Monto mínimo de $1.000
- Aprobación y acreditación inmediata del dinero
Cómo solicitarlo:
- Ingresar al simulador del BBVA.
- Seleccionar monto y plazo.
- Completar los datos personales.
- Aceptar condiciones y enviar la solicitud.
Préstamo personal del Banco Nación
El Banco Nación dispone de créditos personales de hasta $100.000.000, con plazos de devolución de hasta 72 meses, disponibles para empleados, monotributistas y autónomos.
Condiciones:
- TNA: 76%
- TEA: 108,95%
- Costo Financiero Total (CFT): 142,56%
- La cuota mensual no puede superar el 35% del ingreso neto
Requisitos:
- Presentar DNI y comprobantes de ingresos
- Adjuntar Certificado de Cumplimiento Censal (si corresponde)
- Tramitar de manera presencial o digital
El dinero se acredita directamente en la cuenta del solicitante una vez aprobado el préstamo.
Préstamo personal del Banco Provincia
El Banco Provincia otorga préstamos personales de hasta $50.000.000, con plazos de devolución de hasta 72 meses. Está disponible para empleados privados, trabajadores del sector público y jubilados que cobren sus haberes en la entidad.
Condiciones del crédito:
- Monto máximo: $50.000.000
- Plazo: hasta 72 meses
- Tasa fija anual: 98%
- Ejemplo: por cada $100.000 solicitados a devolver en 72 meses, la cuota es de aproximadamente $8.680,95
- El dinero se acredita en menos de 24 horas tras la aprobación
Cómo solicitarlo:
- Ingresar a BIP Móvil o Home Banking
- Seleccionar “Solicitar Préstamo”
- Elegir monto y plazo
- Aceptar términos y confirmar la operación
Estas propuestas bancarias ofrecen alternativas adaptadas a distintos perfiles y necesidades, manteniendo opciones de financiamiento tanto digitales como presenciales para quienes buscan liquidez inmediata o planificar grandes proyectos durante el cierre del año.