Los bancos BBVA, Nación y Provincia lanzan préstamos personales de hasta $100.000.000: ¿Cómo pedirlos?

En un contexto económico desafiante, acceder a financiamiento puede marcar la diferencia para quienes buscan equilibrar sus finanzas o concretar proyectos personales. Durante noviembre de 2025, los bancos BBVA, Nación y Provincia ofrecen nuevas líneas de préstamos personales, con montos que alcanzan hasta los $100.000.000, tasas fijas y plazos flexibles.

Préstamo personal del Banco BBVA

El Banco BBVA permite solicitar préstamos personales de hasta $40.000.000 de forma online y de hasta $70.000.000 en sucursales. Los plazos de devolución llegan hasta 60 meses, con una tasa fija durante todo el crédito.

Condiciones principales:

  • TNA: entre 133% y 146%
  • TEA: entre 253,01% y 296,61%
  • Ingreso mínimo: $308.200 mensuales
  • La cuota no puede superar el 30% del ingreso neto
  • Edad: entre 18 y 74 años
  • Antigüedad laboral:
    • 3 meses si se acreditan haberes en BBVA
    • 1 año si no se acreditan haberes
    • 1 año para profesionales independientes
    • 2 años para monotributistas o comerciantes

Características destacadas:

  • Sistema de amortización francés
  • Tasa fija durante toda la vigencia del préstamo
  • Monto mínimo de $1.000
  • Aprobación y acreditación inmediata del dinero

Cómo solicitarlo:

  • Ingresar al simulador del BBVA.
  • Seleccionar monto y plazo.
  • Completar los datos personales.
  • Aceptar condiciones y enviar la solicitud.

Préstamo personal del Banco Nación

El Banco Nación dispone de créditos personales de hasta $100.000.000, con plazos de devolución de hasta 72 meses, disponibles para empleados, monotributistas y autónomos.

Condiciones:

  • TNA: 76%
  • TEA: 108,95%
  • Costo Financiero Total (CFT): 142,56%
  • La cuota mensual no puede superar el 35% del ingreso neto

Requisitos:

  • Presentar DNI y comprobantes de ingresos
  • Adjuntar Certificado de Cumplimiento Censal (si corresponde)
  • Tramitar de manera presencial o digital

El dinero se acredita directamente en la cuenta del solicitante una vez aprobado el préstamo.

Préstamo personal del Banco Provincia

El Banco Provincia otorga préstamos personales de hasta $50.000.000, con plazos de devolución de hasta 72 meses. Está disponible para empleados privados, trabajadores del sector público y jubilados que cobren sus haberes en la entidad.

Condiciones del crédito:

  • Monto máximo: $50.000.000
  • Plazo: hasta 72 meses
  • Tasa fija anual: 98%
  • Ejemplo: por cada $100.000 solicitados a devolver en 72 meses, la cuota es de aproximadamente $8.680,95
  • El dinero se acredita en menos de 24 horas tras la aprobación

Cómo solicitarlo:

  • Ingresar a BIP Móvil o Home Banking
  • Seleccionar “Solicitar Préstamo”
  • Elegir monto y plazo
  • Aceptar términos y confirmar la operación

Estas propuestas bancarias ofrecen alternativas adaptadas a distintos perfiles y necesidades, manteniendo opciones de financiamiento tanto digitales como presenciales para quienes buscan liquidez inmediata o planificar grandes proyectos durante el cierre del año.

