Los bancos BBVA, Nación y Provincia lanzan préstamos personales de hasta $100.000.000: ¿Cómo pedirlos?

En un contexto económico desafiante, acceder a financiamiento puede marcar la diferencia para quienes buscan equilibrar sus finanzas o concretar proyectos personales. Durante noviembre de 2025, los bancos BBVA, Nación y Provincia ofrecen nuevas líneas de préstamos personales, con montos que alcanzan hasta los $100.000.000, tasas fijas y plazos flexibles.

Préstamo personal del Banco BBVA

El Banco BBVA permite solicitar préstamos personales de hasta $40.000.000 de forma online y de hasta $70.000.000 en sucursales. Los plazos de devolución llegan hasta 60 meses, con una tasa fija durante todo el crédito.

Condiciones principales:

TNA: entre 133% y 146%

entre 133% y 146% TEA: entre 253,01% y 296,61%

entre 253,01% y 296,61% Ingreso mínimo: $308.200 mensuales

$308.200 mensuales La cuota no puede superar el 30% del ingreso neto

del ingreso neto Edad: entre 18 y 74 años

Antigüedad laboral: 3 meses si se acreditan haberes en BBVA 1 año si no se acreditan haberes 1 año para profesionales independientes 2 años para monotributistas o comerciantes



Características destacadas:

Sistema de amortización francés

Tasa fija durante toda la vigencia del préstamo

Monto mínimo de $1.000

Aprobación y acreditación inmediata del dinero

Cómo solicitarlo:

Ingresar al simulador del BBVA .

. Seleccionar monto y plazo.

Completar los datos personales.

Aceptar condiciones y enviar la solicitud.

Préstamo personal del Banco Nación

El Banco Nación dispone de créditos personales de hasta $100.000.000, con plazos de devolución de hasta 72 meses, disponibles para empleados, monotributistas y autónomos.

Condiciones:

TNA: 76%

76% TEA: 108,95%

108,95% Costo Financiero Total (CFT): 142,56%

142,56% La cuota mensual no puede superar el 35% del ingreso neto

Requisitos:

Presentar DNI y comprobantes de ingresos

y Adjuntar Certificado de Cumplimiento Censal (si corresponde)

(si corresponde) Tramitar de manera presencial o digital

El dinero se acredita directamente en la cuenta del solicitante una vez aprobado el préstamo.

Préstamo personal del Banco Provincia

El Banco Provincia otorga préstamos personales de hasta $50.000.000, con plazos de devolución de hasta 72 meses. Está disponible para empleados privados, trabajadores del sector público y jubilados que cobren sus haberes en la entidad.

Condiciones del crédito:

Monto máximo: $50.000.000

$50.000.000 Plazo: hasta 72 meses

hasta 72 meses Tasa fija anual: 98%

98% Ejemplo: por cada $100.000 solicitados a devolver en 72 meses, la cuota es de aproximadamente $8.680,95

por cada $100.000 solicitados a devolver en 72 meses, la cuota es de aproximadamente El dinero se acredita en menos de 24 horas tras la aprobación

Cómo solicitarlo:

Ingresar a BIP Móvil o Home Banking

Seleccionar “Solicitar Préstamo”

Elegir monto y plazo

Aceptar términos y confirmar la operación

Estas propuestas bancarias ofrecen alternativas adaptadas a distintos perfiles y necesidades, manteniendo opciones de financiamiento tanto digitales como presenciales para quienes buscan liquidez inmediata o planificar grandes proyectos durante el cierre del año.