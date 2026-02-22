Liquidación de electrodomésticos: ¿Dónde conseguir hasta un 40% de descuento?

En un contexto de consumo dinámico y aprovechando el recambio de temporada, las principales cadenas de supermercados de Argentina han lanzado una agresiva campaña de liquidación en la categoría de electrodomésticos de cocina. Este fin de semana, las góndolas digitales y físicas de Coto, Carrefour y ChangoMás presentan ofertas que permiten renovar la cocina con precios que parten desde los $137.979, incluyendo opciones de financiación que son clave para el bolsillo familiar.

La estrategia, denominada por algunos como “Electro Black” o liquidación de verano, busca limpiar el stock acumulado antes del inicio fuerte del ciclo lectivo y laboral de marzo.

Las ofertas más destacadas en microondas

El relevamiento de precios muestra que los descuentos más profundos se aplican a modelos de entre 17 y 23 litros, ideales para departamentos pequeños o familias tipo. Las rebajas alcanzan el 40% de descuento en marcas seleccionadas y marcas propias:

Microondas Top House (17 litros) : Se posiciona como una de las opciones más económicas, con precios que rondan los $137.979 dependiendo de la sucursal y el medio de pago.

: Se posiciona como una de las opciones más económicas, con precios que rondan los dependiendo de la sucursal y el medio de pago. BGH Quick Chef (18 a 20 litros) : Los modelos mecánicos de entrada de gama se consiguen con un 40% de rebaja , quedando en torno a los $179.999 en pagos al contado o en un solo pago.

: Los modelos mecánicos de entrada de gama se consiguen con un , quedando en torno a los en pagos al contado o en un solo pago. Philco y Samsung: Estas marcas premium presentan descuentos de entre el 15% y el 32%, con precios que oscilan entre los $149.994 y los $270.000, sumando además la posibilidad de pagar en cuotas sin interés con tarjetas bancarias específicas.

Hornos eléctricos: gran capacidad y cuotas fijas

Para quienes buscan una alternativa más versátil al microondas, los hornos eléctricos también entran en la liquidación. La marca Axel lidera las ofertas en este segmento con una amplia variedad de litrajes:

Modelos de 45 litros : Se encuentran desde los $149.999 . Algunas cadenas ofrecen hasta 12 cuotas fijas de aproximadamente $21.500, lo que facilita el acceso al producto sin desembolsar el total de inmediato.

: Se encuentran desde los . Algunas cadenas ofrecen hasta de aproximadamente $21.500, lo que facilita el acceso al producto sin desembolsar el total de inmediato. Modelos con anafes superiores : Ideales para monoambientes, los hornos de 45 litros con dos anafes integrados se liquidan a $208.999 .

: Ideales para monoambientes, los hornos de 45 litros con dos anafes integrados se liquidan a . Gran capacidad (60 litros): Los hornos más grandes, capaces de cocinar piezas enteras, se ofrecen a $241.999, también con planes de financiación extendida.

Cómo maximizar el ahorro: tarjetas y beneficios

Para llegar a los precios más bajos, es fundamental estar atento a las alianzas entre los supermercados y las entidades financieras. En este febrero de 2026, las mejores condiciones se encuentran bajo estos esquemas:

Comunidad Coto : Ofrece los descuentos más agresivos en la marca Top House , llegando al 40% en productos seleccionados.

: Ofrece los descuentos más agresivos en la marca , llegando al 40% en productos seleccionados. Tarjeta Mi Carrefour : Habilita cuotas sin interés en marcas como Philco, Drean y Samsung , que de otro modo suelen tener recargos financieros.

: Habilita cuotas sin interés en marcas como , que de otro modo suelen tener recargos financieros. ChangoMás y Tarjeta Naranja: Mantienen convenios para el pago en 6 cuotas sin interés, una de las opciones más buscadas por los consumidores para licuar el impacto de la inflación.

Recomendaciones antes de comprar

Dada la alta demanda de estas ofertas de liquidación, se recomienda a los usuarios:

Verificar stock online : Antes de dirigirse a la sucursal, consultar en las tiendas virtuales de los supermercados si el modelo específico está disponible.

: Antes de dirigirse a la sucursal, consultar en las tiendas virtuales de los supermercados si el modelo específico está disponible. Comparar el “precio por litro” : A veces, por una diferencia mínima de dinero, se puede acceder a un horno de 60 litros en lugar de uno de 45, lo que representa una mejor inversión a largo plazo.

: A veces, por una diferencia mínima de dinero, se puede acceder a un horno de 60 litros en lugar de uno de 45, lo que representa una mejor inversión a largo plazo. Chequear el tipo de enchufe: Muchos de los hornos de alta potencia (más de 2000W) requieren fichas de 20 amperios (las más gruesas), lo que podría requerir una adaptación en la instalación eléctrica del hogar.

Esta ola de descuentos representa una oportunidad concreta para quienes necesitan equipar su hogar antes de que los precios se reajusten con la llegada de la temporada de otoño.