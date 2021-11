Lionel Messi fue elegido el mejor jugador del mundo y ganó su séptimo balón de oro

El futbolista argentino Lionel Andrés Messi fue elegido el mejor jugador del mundo y ganó su séptimo balón de oro al imponerse por sobre el polaco Robert Lewandowski.

El actual jugador del Paris Saint-Germain obtuvo este lunes por la tarde un nuevo balón de oro, alcanzando su séptimo galardón y le sacó dos premios de ventaja a Cristiano Ronaldo como máximos ganadores del premio.

“Quiero agradecer a todos mis compañeros de Barcelona y París, y especialmente a compañeros y cuerpo técnico de la Selección. Varias veces me tocó ganar este premio y me daba la sensación de que me faltaba algo, tenía espinita guardada, y este año me tocó cumplir el sueño que me faltaba. Llegó y gran parte de este premio es por lo que hicimos en la Copa América. Quiero compartirlo con mis compañeros de Selección, agradecerles a ellos”, declaró Lionel Messi en el escenario del Teatro del Châtelet de París, donde se celebró la entrega del balón de oro.

‘La Pulga’ ganó el premio al mejor futbolista de la temporada 2021, algo que ya había obtenido en los años 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 y 2019.