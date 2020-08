Lezama: Segunda muerte por coronavirus y 6 nuevos positivos, entre ellos el Presidente del Concejo Deliberante

Las autoridades sanitarias de la Municipalidad de Lezama informaron que en horas de la noche de ayer, en un centro asistencial de la ciudad de La Plata, falleció un paciente masculino de 76 años COVID-19 positivo que presentaba comorbilidades (patologías previas). El equipo de salud y el Municipio lamentan la pérdida y acompañan a la familia en el dolor.

En el día de la fecha se recibieron 9 resultados de muestras de los cuales 6 son positivos y 3 negativos. Los positivos corresponden al Presidente del Honorable Concejo Deliberante de Lezama, Profesor Diego Mongay y a 5 mujeres de 75, 35 30 y 2 de 58 años cada una

Mongay informó a través de las redes sociales que el hisopado practicado el pasado miércoles 12 en el Hospital de Lezama, arrojó resultado positivo para Covid 19.

Explicó el edil de Juntos por el Cambio: "Desde el día Martes 11 de Agosto, a la noche, me encuentro cumpliendo en mi Domicilio junto a mi Familia el Aislamiento Preventivo por haber presentado síntomas compatibles con COVID-19.

El día miércoles 12 de Agosto a las 22 horas me realizaron el hisopado en el Hospital Municipal.

Recién me acaban de comunicar las autoridades sanitarias del Distrito que el resultado de mi hisopado dio positivo para Covid-19.

Quiero comunicar que me encuentro en muy buen estado de salud. Mi mujer y mi hija hasta el momento no presentan ningún síntoma.

Agradecemos la ayuda que nos están brindando nuestras familias, a los comercios locales por abastecernos a través de la modalidad delivery, a nuestros amigos y conocidos por cada mensaje, muestra de afecto y predisposición para dar una mano. JUNTOS LO VAMOS a SUPERAR!!"

Este lunes recibieron el alta 5 pacientes, pudiendo retomar su rutina habitual a partir de mañana: 3 masculinos de 41, 36 y 27 años, y 2 femeninos de 48 y 46 años.

Cabe consignar que se activó el protocolo por un caso sospechoso nuevo, tratándose de una mujer de 49 años de edad.

Son 110 las personas aisladas. Se sumaron 3 del nuevo caso en estudio y retoman su rutina habitual 9 vecinos, a partir de haber cumplido el aislamiento y de los casos descartados en el día de la fecha.