Dolor país: Lionel Messi acaba de declarar que no jugará el Mundial 2026

Lionel Messi sorprendió a todos al confirmar que no jugará en el próximo Mundial de Fútbol. "Quiero salir del foco”, se sinceró el jugador.

Llora toda Argentina

El astro expresó: "Como dije antes, no creo que participe en la próxima Copa del Mundo. No he cambiado de opinión sobre eso. Me gustaría estar allí para verlo, pero yo no voy a participar".

Lionel Messi explicó su postura: "Después de lograr el Mundial que me faltaba, estoy satisfecho y agradecido por la carrera que hice, y eso es lo más importante para mí".

Finalmente, el jugador habló del Balón de Oro: "No, en esta etapa de mi vida ya no es importante para mí. Siempre lo dije, los premios individuales no son lo que me importa, sino los colectivos. El premio más importante en este momento es la Copa del Mundo. Este es el mayor premio para mí".

