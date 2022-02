Le robaron el celular, ofreció $60.000 de recompensa y cuando se lo devolvieron, escapó

A una joven le robaron el celular, ofreció una recompensa de $60.000 para que le devuelvan el aparato y cuando se lo devolvieron, escapó sin dejarle el dinero al que fue el presunto ladrón.

Kati, una chica oriunda de Tucumán, se encontraba de vacaciones en Mar del Plata. En una visita a una verdulería se dio cuenta que le robaron su teléfono móvil. Y no se quedó de brazos cruzados. Publicó en un grupo de Facebook de compra y venta una recompensa suculenta para poder recuperarlo.

“Hola, soy de Tucumán. Estoy de vacaciones en Mardel y hoy me robaron un celular iPhone 12 Pro Max, blanco con funda transparente. Doy como recompensa $60 mil. Necesito las foto de mi sobrino, desde que nació hasta hoy. Solo en ese celular tengo todo de él y me está matando saber que no las voy a tener más. Por favor, ayuda”, dice el escrito.

Un hombre le dijo que tenía su celular y que se lo devolvía por el dinero que había dicho. Ella aceptó y pactaron un encuentro. Sin embargo, cuando le devolvieron el celular, escapó sin entregar el dinero. “Me robaron el celular ayer en Mar del Plata en una verdulería. Dije que si me lo devolvía daba $60 mil de recompensa. Me pidieron el número por “las dudas”. A la noche me llamaron diciendo que “lo encontró”. Lo fui a buscar, me lo dieron y salí casi corriendo. ‘Esta’ te voy a dar recompensa”, escribió en su Twitter la víctima.