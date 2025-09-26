Lázaro Báez denuncia “condiciones inhumanas” en prisión y pide volver a la casa

Lázaro Báez, excontratista vinculado al kirchnerismo, ha presentado un recurso ante la Cámara Federal de Casación Penal en el que solicita su regreso a la prisión domiciliaria, alegando que las condiciones de su encarcelamiento en la cárcel de Río Gallegos afectan negativamente su estado de salud. Su defensa señala que su condición de salud es crítica, mientras que el Ministerio de Seguridad desmiente dichas afirmaciones.

¿Qué alegan los abogados de Lázaro Báez sobre su estado de salud?

Los representantes legales de Báez, quien tiene 68 años, argumentan que su salud se ve comprometida por las condiciones en la prisión. “La situación en la que está es desesperante; comparte un baño con otras diez personas, es diabético, asmático, no socializa y ha sufrido episodios de descompensación”, explicó su abogada, Yanina Nicoletti, en declaraciones a la prensa.

Detalles de la situación en la cárcel de Río Gallegos

Báez se encuentra alojado en el pabellón 15 de la Unidad 15, un establecimiento penal que alberga aproximadamente a 117 detenidos. Su celda, designada como número 4, está catalogada en la jerga carcelaria como un “buzón”, donde las condiciones de vida son cuestionadas. Según un informe de Alfredo Raimundo Antola, secretario delegado de ejecución penal, a pesar de las afirmaciones de deterioro, las instalaciones del baño están operativas, aunque se reportan filtraciones por la rotura de un termo tanque.

La respuesta del Ministerio de Seguridad y la defensa de Báez

A pesar de los reclamos de su defensa, el Ministerio de Seguridad de la Nación ha desmentido las acusaciones sobre las condiciones inhumanas. El subsecretario de Asuntos Penitenciarios, Julián Curi, argumentó que las afirmaciones de deterioro son infundadas, alegando que “las condiciones de detención son las que corresponden” y que cualquier filtración ha sido rápidamente solucionada.

No obstante, la defensa insiste en que las condiciones han empeorado en los últimos meses, destacando problemas como filtraciones en el techo de su celda y la calidad de la comida, que se sirve fría.