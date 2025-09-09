Lassalle arrasó en San Vicente con casi el 70% de los votos y consolida a Fuerza Patria en la región

En una jornada electoral marcante, el peronismo de San Vicente ha cosechado una victoria rotunda con casi el 70% de los votos, consolidando su posición política en la región. La lista liderada por Daniela Lassalle, actual jefa de Gabinete municipal, superó con claridad a sus contendientes de La Libertad Avanza y Somos Buenos Aires, que obtuvieron el 21,97% y 4,32% respectivamente.

¿Qué significan estos resultados para el peronismo local?

La elección, que se llevó a cabo el pasado domingo, puso de manifiesto la fortaleza del espacio político que dirige Nicolás Mantegazza. La participación ciudadana fue exitosa, resaltando un clima festivo entre los militantes, quienes celebraron con cánticos y banderas en las calles. Mantegazza afirmó: “Este resultado es fruto de la unidad, el compromiso y el trabajo que venimos llevando adelante”.

Además, el triunfo de Lassalle no solo reforzó la imagen del oficialismo local, sino que también consolidó a Fuerza Patria como la fuerza dominante en el distrito. Este resultado histórico sitúa a la agrupación muy por encima de sus competidores, indicando una clara preferencia del electorado.

Reacciones en la comunidad tras la victoria de Lassalle

Luego de conocerse los resultados, Lassalle expresó su agradecimiento a los vecinos de San Vicente, manifestando: “Esta es una muestra de confianza enorme. Vamos a honrarla con más trabajo y más militancia”. Esta declaración resalta el compromiso de continuar en la senda del trabajo y la participación comunitaria, pilares fundamentales del gobierno local.

El respaldo mayoritario que recibió la lista de Lassalle es considerado un indicio del apoyo generalizado a las políticas implementadas por el actual gobierno, y abre un panorama favorable para futuras gestiones en la provincia.

Resultados por partido en las elecciones locales

Los resultados completos de las elecciones fueron:

Fuerza Patria (Daniela Lassalle): 67%

67% La Libertad Avanza: 21,97%

21,97% Somos Buenos Aires: 4,32%

4,32% Otros partidos: 4,63%

4,63% Potencia: 1,31%

1,31% Unión Liberal: 0,89%

Este escenario se inscribe en un contexto electoral cada vez más competitivo, donde las decisiones de los votantes seguirán teniendo un impacto significativo en la política regional.