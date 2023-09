Las razones detrás de la decisión de Ezequiel Luna y el último deseo de Silvina Luna

La reciente muerte de Silvina Luna, la modelo y actriz rosarina, ha dejado un vacío en el mundo del espectáculo argentino. Pero más allá de su carrera, la historia que ha capturado la atención del público es la de su hermano Ezequiel Luna, quien ha estado a su lado todo este tiempo y tuvo que tomar la decisión más difícil de su vida.

La decisión final

Según Ángel de Brito, Ezequiel tomó la difícil decisión de terminar con la asistencia médica que recibía Silvina, quien enfrentaba un cuadro crítico e irreversible. Esta decisión, aunque dolorosa, fue tomada en consenso con los médicos y especialistas.

“Fue una decisión muy difícil que tuvo que tomar su hermano, obviamente recomendado por los médicos, que en varias oportunidades se lo fueron planteando porque era muy difícil para el único familiar directo que tenía Silvina, tomar la decisión sobre la vida de su hermana”, comenzó explicando. Y agregó: “Uno no es médico y por ahí no entiende que ya no se puede hacer más nada, esa era la realidad de Silvina. Ya nada respondía”.

“Los médicos se lo tuvieron que explicar un par de veces. Esto no lo hablé con Ezequiel, pero me lo cuenta gente cercana, porque como cualquiera de nosotros, al principio viene la negación de no querer soltar y tratar de buscar hasta el último segundo alguna posibilidad para que siga con vida y un milagro también”, sumó el conductor.

“Ayer, cuando la intubaron, le volvieron a decir que no había mucho más por hacer desde la medicina y que era muy difícil que Silvina viviera sin estar conectada a los aparatos. Finalmente comprendió que era lo mejor para su hermana dejarla ir”. Y cerró: “Estaba muy debilitada, con nuevas infecciones. Ayer tomaron la decisión que finalmente se llevó a cabo".

Cuál fue el último deseo de Silvina Luna

El último deseo de Silvina era ser enterrada en el panteón de actores en la Chacarita, un sueño que su hermano Ezequiel tiene la intención de cumplir. Sin embargo, debido a una investigación judicial en curso relacionada con la causa de su muerte, el entierro y el velatorio han sido suspendidos temporalmente.

El Vínculo Fraternal

La relación entre Silvina y Ezequiel se fortaleció especialmente tras la muerte de sus padres en 2008. Ezequiel incluso se ofreció como donante para el trasplante de riñón que Silvina necesitaba, demostrando un amor y apoyo incondicional.