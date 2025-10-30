Las multas por no tener la VTV vigente pueden superar los $100.000: Datos a tener en cuenta

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es uno de los controles obligatorios más importantes para circular en el país. Además de garantizar la seguridad vial, su falta puede implicar sanciones económicas elevadas, el secuestro del vehículo e incluso la pérdida de cobertura del seguro en caso de accidente.

Cuánto cuesta la multa por no tener la VTV al día

Circular sin la VTV vigente se considera una falta grave tanto en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) como en la Provincia de Buenos Aires. Las sanciones varían según la jurisdicción y el tipo de vehículo.

En CABA: las multas pueden alcanzar los $41.000 , ya que se calculan en base a la Unidad Fija (UF) , cuyo valor se actualiza de acuerdo con el precio de la nafta.

las penalidades son más altas y pueden ir desde $34.000 hasta $113.000, dependiendo del tipo de infracción y del vehículo.

En ambas jurisdicciones, las autoridades pueden retener el vehículo hasta que el conductor regularice la situación. Además, el propietario deberá asumir los costos del traslado y del tiempo que el auto permanezca en el depósito.

Otro punto clave es que, si ocurre un siniestro sin la VTV vigente, las aseguradoras pueden rechazar la cobertura. Más allá del aspecto económico, esta verificación busca garantizar que los vehículos circulen en condiciones seguras, reduciendo el riesgo de accidentes por fallas mecánicas.

Quiénes están obligados a realizar la VTV

La VTV es un requisito indispensable para circular legalmente y debe realizarse con frecuencia anual. Están obligados a efectuarla:

Autos particulares con más de 3 años de antigüedad o más de 60.000 kilómetros .

Todas las motos, sin importar su antigüedad o kilometraje.

El certificado tiene vigencia de un año, por lo que se debe renovar anualmente para mantener la habilitación para circular.

Cómo sacar turno para hacer la VTV

Para evitar sanciones, demoras o largas esperas, lo recomendable es solicitar turno con anticipación a través de los canales oficiales.

El trámite se realiza de forma online, permitiendo elegir día y horario. En general, se completa en pocos minutos y el pago puede efectuarse por medios electrónicos.

Datos importantes a tener en cuenta

La normativa establece una serie de consideraciones que conviene conocer antes de asistir al control:

Plazo tras el vencimiento: desde el día siguiente al vencimiento, el vehículo circula en infracción.

desde el día siguiente al vencimiento, el vehículo circula en infracción. Vidrios polarizados: están prohibidos por ley, pero no generan rechazo en la VTV (excepto el parabrisas); se notifican como observación. Los vidrios espejados sí provocan rechazo.

están prohibidos por ley, pero no generan rechazo en la VTV (excepto el parabrisas); se notifican como observación. Los vidrios espejados sí provocan rechazo. Quién puede realizarla: cualquier persona puede presentar el vehículo, siempre que tenga la documentación correspondiente y su DNI.

cualquier persona puede presentar el vehículo, siempre que tenga la documentación correspondiente y su DNI. Rechazo o condicionamiento: si se detectan defectos, se otorgan 60 días para corregirlos. Dentro de ese plazo no se paga nuevamente; si vence, debe abonarse la tarifa completa y repetir la verificación.

Un control anual que evita grandes problemas

Tener la VTV vigente es una obligación que no solo evita multas superiores a los $100.000, sino también la retención del vehículo y la pérdida del seguro en caso de accidente. Cumplir con este control una vez al año garantiza tranquilidad, seguridad y cumplimiento legal en la vía pública.